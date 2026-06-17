 Laki sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Wer auf der Suche nach einer treuen Begleiterin mit viel Charme und Lebensfreude ist, sollte die junge Mischlingshündin Laki kennenlernen. Die kniehohe Hündin, geboren im Februar 2025, begeistert mit ihrer freundlichen Art, ihrer Neugier und ihrer großen Liebe zu Menschen.

Verschmuste Wasserratte mit Herz

Laki zeigt sich im Tierheim als ausgesprochen menschenfreundlich und verschmust. Auch Familien mit Kindern ab dem Schulalter kommen für die junge Hündin infrage. Lediglich Männern begegnet sie anfangs manchmal etwas vorsichtig, gewinnt bei liebevoller und geduldiger Annäherung jedoch rasch Vertrauen.

Die Mischlingshündin kennt das Leben im Haus mit Garten und hat bereits gemeinsam mit einer Katze gewohnt. Sollte in ihrem neuen Zuhause wieder eine Samtpfote leben, ist eine behutsame Eingewöhnung wichtig. Denn Laki bringt durchaus Jagdtrieb mit und benötigt ausreichend Zeit, um sich an ihre tierischen Mitbewohner zu gewöhnen.

Auch sonst bringt die junge Hündin bereits einiges mit: Sie fährt brav im Auto mit, kennt Brustgeschirr und Leine und zeigt sich bei Spaziergängen angenehm. Besonders gerne hält sie sich am Wasser auf – eine echte Wasserratte also.

Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht

Mit anderen Hunden ist Laki gut verträglich und freut sich über soziale Kontakte. Das Alleinebleiben hat in ihrem früheren Zuhause zwar problemlos funktioniert, dennoch sollte dieses im neuen Heim langsam wieder aufgebaut werden. Die Zeit im Tierheimstress hat Spuren hinterlassen, weshalb sie derzeit ungern alleine im Zwinger bleibt.

Für die quirlige Kuschelmaus wird daher ein liebevolles Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land gesucht, wo sie zur Ruhe kommen und ihr fröhliches Wesen voll entfalten kann. Wer Laki die Chance auf einen Neuanfang geben möchte, gewinnt eine junge Hündin mit viel Herz, Energie und Kuschelpotenzial.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).