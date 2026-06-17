Wohnen in Wien: Preise bleiben hoch

Wer derzeit über den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses in Wien nachdenkt, erlebt einen Immobilienmarkt im Wandel. Nach den turbulenten Jahren rund um den Immobilienboom hat sich die Lage beruhigt.

Von einem Preisverfall kann allerdings keine Rede sein. Vielmehr zeigt sich: Die Preise steigen wieder leicht an – bleiben aber unter den Rekordwerten von 2022.

Immobilienmarkt findet zurück zur Normalität

Wie aus aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervorgeht, sind die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen in Österreich nach dem Rückgang im Jahr 2023 in den Jahren 2024 und 2025 wieder gestiegen. Gleichzeitig liegen sie jedoch weiterhin unter dem bisherigen Höchststand.

Für Kaufinteressierte bedeutet das: Der Markt wirkt heute deutlich weniger aufgeheizt als noch vor wenigen Jahren. Große Preissprünge sind derzeit nicht zu beobachten, ein deutlicher Preisrückgang aber ebenso wenig. Stattdessen stabilisiert sich das Preisniveau auf hohem Niveau.

Wien bleibt teuerstes Pflaster Österreichs

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in der Bundeshauptstadt. Während österreichweit Eigentumswohnungen durchschnittlich rund 4.162 Euro pro Quadratmeter kosten, liegt der Wiener Durchschnitt bei etwa 5.212 Euro pro Quadratmeter. Bei Häusern fällt der Unterschied noch deutlicher aus: Hier werden in Wien durchschnittlich rund 5.376 Euro pro Quadratmeter bezahlt.

Damit bleibt Wien österreichweit an der Spitze. Wer hier Eigentum erwerben möchte, muss weiterhin deutlich tiefer in die Tasche greifen als in vielen anderen Regionen des Landes.

Nicht jeder Bezirk spielt in derselben Liga

Dabei zeigt sich einmal mehr: Den einen Wiener Immobilienmarkt gibt es eigentlich nicht. Zwischen den Bezirken und Grätzeln bestehen teils erhebliche Unterschiede.

Während begehrte Wohnlagen weiterhin sehr gefragt sind und ihre Preise weitgehend halten können, präsentieren sich andere Stadtteile deutlich moderater. Für Kaufinteressierte lohnt sich daher ein genauer Blick auf die jeweilige Lage und das Umfeld.

Experten beobachten, dass sich der Markt derzeit differenzierter entwickelt als noch vor einigen Jahren. Pauschale Aussagen über steigende oder fallende Preise greifen deshalb oft zu kurz.

Orientierung für Käuferinnen und Käufer

Für viele Interessierte bringt die aktuelle Situation aber auch Vorteile mit sich. Die Marktbewegungen sind wieder besser nachvollziehbar, Entscheidungen können mit mehr Ruhe getroffen werden und die Preisentwicklung erscheint kalkulierbarer.

Wer den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen möchte, findet derzeit einen Markt vor, der anspruchsvoll, aber deutlich berechenbarer geworden ist.

Fazit: Keine Schnäppchen, aber mehr Planungssicherheit

Die Zeiten des Immobilienbooms scheinen vorerst vorbei zu sein. Gleichzeitig deutet derzeit wenig darauf hin, dass die Preise in Wien in naher Zukunft deutlich sinken werden.

Wohnungen, Häuser und Grundstücke bleiben gefragt und entsprechend hoch bewertet. Wer ernsthaft über einen Kauf nachdenkt, sollte die aktuelle Marktphase daher als Chance nutzen: Die Preise entwickeln sich stabil, die Orientierung fällt leichter und der Markt bietet wieder mehr Planungssicherheit als noch vor wenigen Jahren.

Wohnung der Woche: Exklusives Wohnen an der Alten Donau

Luxuriöses Wohngefühl in einer der begehrtesten Lagen Wiens: In einer hochwertigen Wohnanlage aus dem Jahr 2016 erwartet die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner ein stilvolles Zuhause mit viel Ruhe und bester Ausstattung.

Die Highlights auf einen Blick:

Wohn-Esszimmer mit offener, hochwertig ausgestatteter Küche

Balkon mit überdachtem Sitz- und Essbereich

Master-Bedroom mit eigenem Duschbad

Zwei weitere Zimmer, ideal als Gästezimmer oder Homeoffice

Wohnnutzfläche: 118,25 m²

4 Zimmer

2 WCs

Miete (exkl. USt.): 3.474,33 Euro

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