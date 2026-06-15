Bestnoten für Notrufsysteme vom Samariterbund

Eine aktuelle Kundenumfrage bestätigt die hohe Qualität der Notrufsysteme des Samariterbundes. Rund 95 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer vergeben Bestbewertungen für Angebot, Betreuung und Einsatz. Besonders die professionelle Hilfe im Notfall und die persönliche Betreuung werden geschätzt.

Wer im Alltag auf zusätzliche Sicherheit angewiesen ist, findet in den Notrufsystemen des Samariterbundes einen verlässlichen Begleiter. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Kundenbefragung eindrucksvoll: Rund 95 Prozent der Kundinnen und Kunden bewerten das gesamte Leistungsangebot mit Bestnoten.

Sowohl die stationären Notrufgeräte für das Zuhause als auch die mobilen Systeme mit GPS-Ortung überzeugen die Nutzerinnen und Nutzer. Die hohe Zufriedenheit unterstreicht die Qualität und Verlässlichkeit der angebotenen Lösungen.

Schnelle Hilfe im Ernstfall

Besonders positiv fällt die Bewertung der Rettungsleitstelle aus. Rund 90 Prozent der Befragten vergeben Spitzenbewertungen für die Entgegennahme von Notrufen. Die rasche Reaktion und die professionelle Abwicklung sorgen dafür, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer jederzeit gut aufgehoben fühlen.

Auch die Betreuung durch die Sanitäterinnen und Sanitäter vor Ort wird hervorragend bewertet. Rund 95 Prozent der Kundinnen und Kunden zeigen sich mit der Versorgung äußerst zufrieden. Hervorgehoben werden vor allem die hohe Fachkompetenz, die Verlässlichkeit sowie der respektvolle und wertschätzende Umgang.

Mehr als nur Technik

Die Notrufsysteme leisten weit mehr als technische Unterstützung. Sie ermöglichen vielen Menschen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden und tragen maßgeblich dazu bei, den Alltag sicherer zu gestalten.

Gerade für ältere Menschen bedeutet die Gewissheit, im Ernstfall rasch Hilfe zu erhalten, ein großes Plus an Lebensqualität. Gleichzeitig werden Angehörige entlastet und können beruhigter sein.

Mobile Notrufuhren bieten Sicherheit in der Urlaubszeit

Besonders in den Sommermonaten gewinnen mobile Notrufuhren an Bedeutung. Wenn Angehörige verreisen und ältere Familienmitglieder vorübergehend allein zu Hause bleiben, bietet die Technik zusätzliche Sicherheit.

Dank integrierter GPS-Ortung kann im Notfall rasch der Standort der betroffenen Person ermittelt werden – etwa beim Spaziergang, beim Einkaufen oder auf einem Ausflug. Hilfe kann dadurch schnell und gezielt organisiert werden.

„Die Ergebnisse der Kundenumfrage zeigen deutlich, dass unsere Notrufsysteme bei den Menschen ankommen. Besonders freut uns die hohe Zufriedenheit mit unserer Leitstelle und unseren Mitarbeiter. Das ist eine starke Bestätigung für die tägliche Arbeit unseres Teams“, betont Marion Stadlober, Leiterin der Abteilung Notrufsysteme.

Mit den aktuellen Umfrageergebnissen bestätigt der Samariterbund einmal mehr seinen Anspruch, moderne Technik und menschliche Betreuung auf höchstem Niveau zu verbinden – für Sicherheit, auf die man sich verlassen kann.

Weitere Informationen zu den Notrufsystemen des Samariterbundes gibt es telefonisch unter 01/89145-161 sowie online auf der Website des Samariterbundes.