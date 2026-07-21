Treffpunkt für die neue Nachbarschaft eröffnet

Das Stadtentwicklungsgebiet Oberes Hausfeld in der Donaustadt wächst rasant – und mit ihm die neue Nachbarschaft. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner von Beginn an gut vernetzt sind, hat die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) nun ihren neuen Standort in der Maria-Gutmann-Gasse 3/2 eröffnet.

Das Stadtteilmanagement soll künftig als kostenlose Anlaufstelle für Information, Austausch und Mitgestaltung dienen.

Ort für Begegnung und Information

Bei der Eröffnung am 16. Juli betonte Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch die Bedeutung des neuen Treffpunkts. Das Obere Hausfeld werde ein vielfältiges Grätzl mit hoher Lebensqualität und leistbarem Wohnraum. Das Stadtteilmanagement solle den Menschen das Ankommen erleichtern und von Anfang an ein gutes Miteinander fördern.

Auch Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy sieht in der neuen Einrichtung einen wichtigen Baustein für die Entwicklung des Stadtteils. Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten hier die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen und das neue Grätzl aktiv mitzugestalten.

Unterstützung für das neue Grätzl

Bereits seit zwei Jahren begleitet die GB* die Entwicklung des Oberen Hausfelds. Mit Baustellenführungen, Nachbarschaftsfesten und Informationsveranstaltungen wurde der Austausch zwischen den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern gefördert. Das neue Lokal, nur wenige Gehminuten von der U2-Station Lina-Loos-Platz entfernt, bietet nun einen dauerhaften Treffpunkt.

Projektleiterin Angela Salchegger erklärt, dass vor Ort über Bauvorhaben und Planungen informiert wird. Gleichzeitig unterstützt das Team Neuzugezogene bei Fragen rund ums Wohnen und organisiert Aktivitäten für eine lebendige Nachbarschaft.

Platz für rund 8.000 Menschen

Auf einer Fläche von 26 Hektar entstehen im Oberen Hausfeld rund 3.700 Wohnungen für etwa 8.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Geplant sind außerdem großzügige Grünflächen, ein Bildungsstandort sowie eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr durch die U2-Stationen Hausfeldstraße und Lina-Loos-Platz sowie mehrere Straßenbahn- und Buslinien.

Nächste Veranstaltungen

Nach dem Eröffnungsfest geht das Programm weiter: Am 7. August 2026 lädt das Stadtteilmanagement zum „Dinner auf der Baustelle“ ein. An einer langen Tafel können sich künftige Nachbarinnen und Nachbarn in besonderer Atmosphäre kennenlernen.

Am 10. September 2026 folgt der zweite „Tag des Oberen Hausfelds“. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Informations- und Mitmachprogramm rund um den neuen Stadtteil mit zahlreichen Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen und sich über die Entwicklung des Quartiers zu informieren.

GB*Stadtteilmanagement Oberes Hausfeld

Maria-Gutmann-Gasse 3/2, 1220 Wien

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 14-18 Uhr,

Dienstag: 9-13 Uhr

Alle Informationen: gbstern.at



Baustellen-Dinner: Freitag, 7. August 2026 von 17-20 Uhr

Bitte um Anmeldung auf gbstern.at



Tag des Oberen Hausfeld: Donnerstag, 10. September 2026 von 15-19 Uhr