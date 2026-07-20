Volle Action für Kinder in Neubauer Ferien

Mit viel Abwechslung macht der Kindersommer Neubau die Ferien zum Erlebnis! Auch in der letzten Woche.

Von Montag, 31. August bis Freitag, 5. September gibt es an verschiedenen spannenden Orten im 7. Bezirk einiges zu entdecken. Ob Bewegung, Spiel oder Abenteuer: Der Kindersommer sorgt für jede Menge Spaß.

Die letzten Tage

An den letzten beiden Ferientagen öffnet die Kinderstadt „Klein Neubau“ ihre Tore in der Bezirksvorstehung (Hermanngasse 24-26)! Am Samstag, 5. September (14-17 Uhr) und Sonntag, 6. September (10-13 Uhr) können sich Kids im Mini-Meldeamt anmelden, spannende Berufe wie Fotografin, Barkeeper, Juwelierin oder Polizist wählen und „Apollos“ für Eis oder Kino verdienen.

Spaß ist garantiert

Spaß mit den Freunden steht dabei an erster Stelle! Die Eltern dürfen derweil im Innenhof entspannen. Achtung: begrenzte Plätze! Eintrittspässe gibt’s um 5 Euro online: Kinderbezirk Neubau