Gesucht werden farbenprächtige Panoramen, seltsame Wolkenformationen, Sonnenuntergänge zum Dahinschmelzen, spektakuläre Blitze und Regenschauer oder andere außergewöhnliche Wetterphänomene. Das Jahreszeitenfoto (unbedingt im Querformat und guter Auflösung) können Sie bis 7. Juni 2026 einschicken.

Das beste Foto wird mit einem Fotogutschein prämiert und unter allen Einsendungen werden zusätzlich Wetterpackages verlost. Details zur Wahl der schönsten Wetterfotos Österreichs sind ab 18. Mai auf extra.ORF.at abrufbar.