Alles anhalten! Bis 12. Oktober heißt es im Prater wieder: „Das Leben is a Fest!“ Mit großartigen Events für Singles und Partytiger plus großartigen Musik-Bands.

Das ­größte Brauchtums- und Oktoberfest des Landes steht bevor: Ab 25. September geht’s rund auf der Kaiserwiese im Prater. Bis 12. Oktober warten geniale Musik-Acts, drei Festzelte, fünf Almen und kuli­­na­­rische Highlights täglich ab 11.30 Uhr auf die Wiesn-Fans – und das bei freiem ­Eintritt. Volksmusikfans sind ebenso gut aufgehoben wie ­Familien, ­Studenten und ­Senioren.

Top-Bands warten

In den drei Festzelten – dem Gösser-Festzelt, dem Wiesbauer-Zelt und dem Nordic-Spirit-Kaiser-Zelt – sorgen großartige Bands für Partystimmung. Etwa BÄÄM, die aus der Partyband-Szene längst nicht mehr wegzudenken sind. Tom, Leo & Johnny sorgen für Rockklassiker, ­Oldies, Ballermann- & Aprés-Ski-Hits. Ebenso wie BEngelS reloaded, die ultimative Partyband, und die Fetzentaler.

Besser geht’s nicht

Immer ein Hit sind die Dirndl-Rocker aus Niederösterreich oder die 2017 gegründete Band KulturErbe – sie haben auch schon beim Oktoberfest in China aufgespielt. Die Lauser gelten hingegen als eine der besten Live-Bands des Landes. Richtig voll wird die Bühne mit den MarchViertlern: 14 herausragende Musiker sorgen für eine Mischung aus Blasmusik und Partyhits. Sie sind am 4.10. im Nordic-Spirit-Kaiser-Zelt zu erleben.

Explosive Mischung

Seit Jahren regelmäßig auf der Wiener Kaiser Wiesn sind die Top-Bands Mountain Crew, Oidhoiz und die Südsteirer. Immer ein Hit – wie auch Wildbach, die am 10. und 11. Oktober im Nordic-Spirit-Kaiser-Zelt auf­geigen werden. Ihre Musik ist rockig, poppig, stimmungsvoll und volkstümlich: „Die etwas ­andere Partyband, made in Tirol!“ „Polka trifft Pop“ heißt es bei Wir sind Spitze, dem Party-Phänomen, das am 1.10. im Gösser-Zelt Gas geben wird.

Einzigartige Events

Am Dienstag, 7.10., findet mit der Wiesn-Party von 19 bis 22.20 Uhr im Gösser-Zelt ein weiteres grandioses Highlight statt. In ­Kooperation mit dem Prater Dome verwandelt sich das Gösser-Zelt in eine Partyzone. Musikalisch wartet der perfekte Remix aus Mallorca-Sound, Classics und Hits, die auf der Wiesn nicht fehlen dürfen. An den Decks werden die DJs Burnhard und Dave Defender alles geben! Großartig wird am 8.10. auch die Single Wiesn powered by kronehit. Der perfekte Treffpunkt für Madln und Buam, um zu flirten und zu feiern.

Aktuelle Infos und Tickets: Wiener Kaiser Wiesn