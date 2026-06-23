Donauinselfest: Die Klubs laden zum Tanz

Bewegung, Musik und gute Laune stehen am 3. Juli beim Donauinselfest auf dem Programm.

Die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien laden von 12 bis 16 Uhr zu einem abwechslungsreichen Mitmach-Nachmittag ins ORF III Kulturzelt auf der Donauinsel ein.

Aktiv durch den Nachmittag

Wer Lust auf Bewegung hat, kommt bereits ab Mittag auf seine Kosten. Von 12 bis 14 Uhr warten rund um das ORF III Kulturzelt zahlreiche Angebote zum Ausprobieren auf die Besucherinnen und Besucher. Ob Hula-Hoop, Aerobic, Qigong, Smovey-Gymnastik, Tai Chi oder einfache Aufwärmübungen – hier steht die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.

Das Angebot richtet sich an Menschen aller Generationen und lädt dazu ein, Neues kennenzulernen und gemeinsam aktiv zu sein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Tanzfläche statt Zuschauerraum

Ab 14 Uhr verwandelt sich das ORF III Kulturzelt in eine große Tanzfläche. Auf dem Programm stehen unter anderem Jazz Dance, Line Dance, gemeinsames Tanzen sowie schwungvolle kubanische Rhythmen. Erfahrene Trainerinnen und Trainer sowie engagierte Tänzerinnen und Tänzer zeigen ihr Können und motivieren das Publikum zum Mitmachen.

Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Spaß, Gemeinschaft und die Freude an Musik und Bewegung.

Einfach vorbeikommen

Das ORF III Kulturzelt befindet sich auf der Donauinsel zwischen Nordbrücke und Reichsbrücke nahe der Brigittenauer Brücke und ist bequem über die U1-Station Donauinsel erreichbar.

Die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen gemeinsamen Nachmittag voller Begegnungen, Bewegung und Lebensfreude.

Weitere Informationen zu den Angeboten der Klubs sowie zu kommenden Veranstaltungen gibt es im Klubkalender auf dieklubs.at und in der kostenlosen KlubsApp.