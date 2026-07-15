Penzing: Geschlossen und gestärkt nach Umbau

Ein Jahr nach der Wahl ist der Umbau der ÖVP Penzing abgeschlossen. Mit neuem Team geht man zuversichtlich in die Zukunft.

Nach der geschlagenen Wahl im Frühjahr und dem Bezirksparteitag im September 2025 wurde in einem umfassenden Prozess mit zahlreichen Gesprächen und einer intensiven Klausur die Grundlage für eine Neuausrichtung geschaffen.

Neues Personal

Auch die personelle Situation wurde verändert. Nun sieht sich Bezirksparteichef Andreas Eisenbock gerüstet: “Unser Ziel war es, die Parteiarbeit im Bezirk neu zu strukturieren und klar auf die Anliegen der Penzingerinnen und Penzinger auszurichten. Das ist uns gelungen.”

Inhaltliche Eckpfeiler

Ein zentraler Schwerpunkt liegt laut Eisenbock auf dem verstärkten Dialog – sowohl innerhalb der Partei als auch mit dem politischen Mitbewerb, aber vor allem mit der Bevölkerung. Das umfasst Bürgergespräche, lokale Initiativen und thematische Schwerpunkte.

Begrünung mit Hausverstand

Weitere Themen, die laut VP-Chef in Zukunft forciert werden: Verkehr und Begrünungsmaßnahmen mit Hausverstand, die Stärkung von Familien, Kultur, Wirtschaft und Nahversorgung sowie der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel.

Gerstl gratuliert

Auch der Penzinger Nationalrat Gerstl ist zuversichtlich: „Andreas Eisenbock hat mit Mut zu personeller Veränderung, viel Fingerspitzengefühl und Führungsstärke ein neues Team aufgebaut und zusammengeschweißt.”