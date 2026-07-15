Zoo: Bezirkschefin wird zur Pferde-Patentante

Tierpatenschaften sind ein schöner Weg um den Tiergarten Schönbrunn zu unterstützen. Nun hat die Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl ganz offiziell die Patenschaft für die Noriker am Tirolerhof übernommen.

Schecki, Gerti & Geli, drei imposante Noriker, leben am Schönbrunner Tirolerhof, dem historischen Bauernhof, der Heimat für zahlreiche heimische Tiere ist. Nun freut sich das Trio über eine neue Patin – Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl.

„Es freut mich sehr, mit dieser Tierpatenschaft einen Beitrag zum Schutz dieser heimischen Tierrasse leisten zu können. Die Noriker stehen für Gelassenheit, Verlässlichkeit, Arbeitseifer und Stärke – Eigenschaften, die diese Tiere so besonders machen. Als Pferdefreundin durfte ich Noriker bereits im Salzburger Land in Einsatz erleben und freue mich, sie nun auch im Tiergarten Schönbrunn unterstützen zu dürfen.“

Traditionell unterstreicht die Patenschaft die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der

Bezirksvorstehung und dem ältesten Zoo der Welt. Damit unterstützt die Bezirksvorsteherin nicht nur Bewahrung heimischer Nutztierrassen, sondern zudem

auch den Erhalt des historischen Tirolerhofs, der aktuell ein neues Dach erhält.

„Mein besonderer Dank gilt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck und seinem Team, da sie den Besucherinnen und Besuchern nicht nur exotische, sondern auch bedrohte österreichische Nutztierrassen näherbringen. Der Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn ist für mich jedes Mal ein ganz besonderer Ort. Er zeigt, wie wertvoll unsere heimischen Rassen sind und wie wichtig ihr Erhalt ist.”, so Zinkl abschließend.