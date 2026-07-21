Spielspaß für den Sommer zu gewinnen!

Ob im Urlaub, beim Grillabend oder an einem verregneten Nachmittag – Gesellschaftsspiele sorgen für beste Unterhaltung mit Familie und Freunden.

Gemeinsam mit Piatnik verlosen wir diesmal gleich zwei abwechslungsreiche Spiele, die mit Tempo, Taktik und jeder Menge Spaß begeistern.

Taktieren mit scharfer Chili

Bei „Pili Pili – Das verrückte Zahlenspiel“ ist der Name Programm. In dem kurzweiligen Stich-Kartenspiel gilt es, die Anzahl der eigenen Stiche möglichst genau vorherzusagen. Klingt einfach? Nicht ganz! Denn 40 verschiedene Missionskarten sorgen Runde für Runde für neue Herausforderungen und machen jede Partie anders. Wer seine Vorhersage verfehlt, sammelt scharfe Chili-Strafpunkte. Dank der leicht verständlichen Regeln ist das Spiel schnell erklärt und eignet sich für zwei bis acht Personen ab acht Jahren. Eine Runde dauert rund 15 bis 20 Minuten.

Rasantes Buchstaben-Duell

Schnell denken, kreativ sein und die passenden Begriffe finden – genau darum geht es bei „QuickStop“. Das flotte Buchstaben-Duell erinnert an Stadt-Land-Fluss, bringt aber deutlich mehr Tempo auf den Tisch. Mit 240 abwechslungsreichen Kategorien und ständig wechselnden Anfangsbuchstaben sind Schlagfertigkeit und Einfallsreichtum gefragt. Wer als Erster alle fünf Buchstaben aus der Hand loswird, entscheidet die Runde für sich. Gespielt wird mit zwei bis sieben Personen ab zehn Jahren, eine Partie dauert etwa 10 bis 15 Minuten.

Gewinnspiel

Wir verlosen jeweils ein Exemplar von „Pili Pili“ und „QuickStop“!