Play & Date Collective: Spielerisch zum neuen Liebes-Match

Am Valentinstag wird das Kennenlernen neu gedacht – mit kreativen Spielen und jeder Menge Spaß. Zwei Events im Gleis//Garten bieten Singles zwischen 27 und 49 Jahren die Chance, in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen.

Wer sich am Valentinstag nach einer Alternative zu klassischen Dates sehnt, könnte beim Play & Date Collective genau richtig sein. Am 14. Februar 2025 verwandelt sich der Gleis//Garten in Wien in einen Treffpunkt für Singles, die auf spielerische Weise neue Menschen zwischen kennenlernen möchten. Das Event findet in zwei Altersgruppen statt: 35–49 Jahre (18.15–21.15 Uhr) und 27–42 Jahre (auf Englisch, 19–22 Uhr).

Keine Strategie, nur Spaß – das etwas andere Dating-Erlebnis

Ob eingefleischte Brettspiel-Fans oder Neulinge – an diesem Abend braucht niemand taktisches Geschick. Stattdessen dreht sich alles um Kommunikation, Humor und ungezwungene Begegnungen. Nach einem Kennenlernblock starten Tischrunden mit interaktiven Spielen, die fast keine Erklärung benötigen und dennoch für zahlreiche Überraschungen sorgen. Das Besondere: Es gibt keine 1:1-Gespräche wie beim klassischen Speed-Dating. Stattdessen entstehen Verbindungen in Gruppen von vier oder mehr Personen – so wird das Kennenlernen besonders entspannt und dynamisch.

Genuss inklusive – mit Konsumationsgutschein

Die Veranstaltung verzichtet bewusst auf klassische Dating-Formate und setzt auf Authentizität und Spaß – ganz ohne Druck oder Wettbewerb. Ein besonderes Extra: Im Ticketpreis ist ein 15-Euro-Konsumationsgutschein enthalten, mit dem Getränke und Speisen an den Ständen des Gleis//Garten erworben werden können. Wer den Betrag nicht vollständig nutzt, kann den Restbetrag an einem anderen Tag einlösen. Play & Date Collective verspricht einen unvergesslichen Abend voller Lacher, Begegnungen und vielleicht sogar einem perfekten Match!

Play & Date Collective

14. Februar, 18.15–21.15 Uhr bzw. 19–22 Uhr

Gleis//Garten

Eichenstraße 2,1120 Wien



Anmeldung: ab 18.15 Uhr (deutsche Session) bzw. 19 Uhr (englische Session)/Start der Spiele: 18.45 Uhr bzw. 19.30 Uhr/Dauer: etwa zweieinhalb Stunden mit einer kurzen Pause/Nach dem offiziellen Programm: Möglichkeit zum freien Austausch/Innerhalb von 48 Stunden: Erhalt der Matches

Tickets um 49 Euro gibt es für die deutsche Session (35–49 Jahre) und für die englische Session (27–42 Jahre)!

