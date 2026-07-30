Promis wuzzelten im Café Stein um den Sieg

Im Café Stein wurde diesmal nicht auf dem Rasen, sondern am Wuzzlertisch um Tore gekämpft.

Mitten im Geschehen: Wiener Bezirksblatt-Kolumnist Dieter Chmelar, der das Promi-Turnier mit viel Schmäh und bester Unterhaltung begleitete.

Chmelar sorgte für den perfekten Anpfiff

Auf der Terrasse des Café Stein drehte sich am Montagabend alles um den kleinen Ball. Beim ersten „Café Stein Tischfußball Challenge“ trafen 32 Spielerinnen und Spieler in 16 Teams aufeinander und lieferten sich spannende Duelle am Wuzzlertisch. Eingeladen hatten Szene-Gastronom Ossi Schellmann und Café-Stein-Geschäftsführer Mustafa Türksever, die mit ihrer Premiere einen echten Publikumstreffer landeten.

Eine zentrale Rolle spielte dabei Wiener Bezirksblatt-Kolumnist Dieter Chmelar. Der Moderator und Entertainer führte mit gewohnt trockenem Humor durch das Turnier, kommentierte die Partien, pfiff sie an und wieder ab und sorgte mit seinem Schmäh für beste Stimmung. Zwischen Ehrgeiz, schnellen Spielzügen und lautstarkem Jubel war Chmelar der perfekte Spielleiter – und machte den Wuzzler-Abend zu einem unterhaltsamen Erlebnis.

Promis zeigten ihr Ballgefühl

Natürlich wurde auch sportlich einiges geboten. Schauspielerin Barbara Kaudelka und Moderatorin Eser Akbaba bewiesen ebenso viel Einsatz wie Kabarettist Andreas Ferner oder die Verantwortlichen aus dem echo medienhaus. Anna Pöttler und Andreas Ferner spielten sich mit einer starken Leistung bis ins Finale und sicherten sich den hervorragenden zweiten Platz.

Auch echo medienhaus-Geschäftsführer Paul Pöttler und vormagazin-Geschäftsführer Martin Scheiber zeigten, dass strategisches Denken nicht nur im Mediengeschäft, sondern auch am Wuzzlertisch gefragt ist.

Siegerpokal geht an Popup Media

Den Turniersieg holte schließlich das Team „Popup Media“ mit Geschäftsführer Marc Zimmermann und Produktionsleiter Daniel Eselböck. Neben dem Siegerpokal durften sich die beiden auch über das Preisgeld von 1.000 Euro freuen. Platz drei ging an Sabrina Neumärker und Paul Hantschk.

Abseits der Spieltische genossen zahlreiche prominente Gäste wie Adi Hirschal, Eva Pölzl, Mario Rossori, Barbara Kaudelka, Eser Akbaba sowie viele Vertreter der Wiener Medien- und Kulturszene den sommerlichen Abend.

Die gelungene Premiere machte jedenfalls Lust auf mehr. Viel Ehrgeiz, jede Menge Schmäh und ein bestens aufgelegter Dieter Chmelar sorgten dafür, dass die erste Café-Stein-Wuzzler-Challenge wohl nicht die letzte gewesen sein dürfte.