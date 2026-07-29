Sommer im Gemeindebau: Wo aus Nachbarn Freunde werden

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen laden zu kostenlosen Angeboten direkt in die Gemeindebauten – in ganz Wien.

Der „Sommer im Gemeindebau“ geht im August in die zweite Halbzeit. wohnpartner und Wiener Wohnen bringen ein vielfältiges Programm direkt in die Gemeindebau-Höfe. Die Angebote reichen von Kreativwerkstätten über Sport und Spiel bis hin zu Vermittlung bei Nachbarschaftskonflikten, Frauenaktivitäten und Informationen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien. Das Mitmachen ist kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung möglich.

Dazu Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch: „Der Wiener Gemeindebau ist mehr als sicherer und leistbarer Wohnraum: Er ist ein Ort des Zusammenlebens. Gerade im Sommer zeigt sich, was ihn so besonders macht: Menschen kommen im Hof zusammen, Kinder spielen gemeinsam, Nachbarn lernen einander kennen, und aus einem Wohnhaus wird ein lebendiger Ort des Miteinanders.”

Konfliktvermittlung und soziale Beratung

Im Sommer verlagert sich das Leben stärker in Höfe, Parks und gemeinsame Freiräume. Dabei können Herausforderungen entstehen – etwa zu Themen wie Lärm, Sauberkeit, die Nutzung gemeinsamer Flächen oder unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien und älteren Bewohner. wohnpartner unterstützt dabei, frühzeitig ins Gespräch zu kommen, Missverständnisse in der Nachbarschaft zu klären und gemeinsam Lösungen zu finden.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „wohnpartner ist für die Mieterinnen und Mieter im Wiener Gemeindebau da, wenn es Probleme in der Hausgemeinschaft gibt. Durch vielfältige Initiativen stärken wir den Zusammenhalt und das gute Miteinander in der Stadt. Auch bei Fragen zu den Unterstützungs- und Hilfsangeboten der Stadt Wien sind wir die richtige Anlaufstelle – kostenlos und vertraulich.“

Boccia-Vorrunden gehen weiter

Wer sein Talent beim Boccia-Spielen unter Beweis stellen möchte, hat im August noch Gelegenheit dazu. Bei den Vorrunden in Simmering und Hernals (auch umliegende Bezirke können gerne teilnehmen) qualifizieren sich erfolgreiche Teams für das große Finale des wohnpartner Boccia-Turniers. Dieses geht am 6. September im Rahmen des Service- und Beratungsevents „Tag des Wiener Wohnbaus“ über die Bühne. Erneut findet es im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park statt.

Im August stehen noch zwei Vorrunden auf dem Programm:

• Vorrunde in Simmering: 14. August 2026, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Albin-Hirsch-Park, 1110 Wien

Ersatztermin bei Schlechtwetter: 21. August 2026

Anmeldung unter 01/24 503–20080 oder ost@wohnpartner-wien.at

• Vorrunde in Hernals: 20. August 2026, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Wattgasse 96–98, 1170 Wien

Anmeldung unter 01/24 503–18080 oder gz_hernals@wohnpartner-wien.at

Das gesamte Veranstaltungsangebot beim “Sommer im Gemeindebau” findet man hier