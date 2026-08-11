Rapid-Liebe verewigt: Promi-Fans gestehen

Für manche ist sie Religion, für viele pure Emotion: Die Rapid-Liebe. Ein Mythos, der trotz 18-jähriger Titelflaute nicht vergeht. Warum das so ist, zeigt eine Sky-Dokumentation.

Seit 31. Juli ist sie auf Sky Sport Austria 1 und auf Abruf (Sky Stream und Sky Q) verfügbar: Die “Rapid-Liebe” von Filmemacher Christoph Jochum, der dem Mythos auf den Grund geht.

Viele große Stimmen

In der Dokumentation erzählen bekannte Persönlichkeiten wie Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, die Kabarettisten Dirk Stermann und Florian Scheuba, Musiker “Der Nino aus Wien” sowie die Rapid-Legenden Hans Krankl, Andreas Herzog und Antonín Panenka von ihrer Verbundenheit mit dem Rekordmeister.

Ein Lebensgefühl

Aber auch aktive Rapidler wie Geschäftsführer & Ehrenkapitän Steffen Hofmann, Profi-Spieler Matthias Seidl und Ercan Kara schildern, warum Rapid für sie weit mehr als ein Fußballverein ist. Fans berichten davon, dass er Identität, Heimat und Lebensgefühl zugleich ist.

Viele Mitarbeitende

“Mein Dank gilt nicht nur dem großartigen Team von Sky, sondern vor allem auch den besonderen Protagonistinnen und Protagonisten, die diese Doku so sehenswert machen”, so Rapid-Geschäftsführerin Daniela Bauer.