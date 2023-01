Richard Lugner holt Jane Fonda zum Opernball

Richard Lugner, der medienwirksame Baulöwe, gab heute Vormittag in seiner Lugnercity bekannt, wer beim Opernball am 16. Februar sein Stargast sein wird. Bereits seit 1992 lädt „Mörtel“ internationale Stars und Sternchen zum Ball der Bälle ein.

Jane Fonda und Störaktion

Nach zwei Jahren Pause findet der Opernball endlich wieder statt. Heuer findet der Ball wie gewohnt in der Wiener Staatsoper statt. Und was wäre ein Opernball ohne Richard Lugner und seinen Stargästen? Jane Fonda, US-Schauspielerin und Aktivistin, begleitet den Baulöwen dieses Jahr. Fonda erhielt 1972 (Klute) und 1979 (Coming Home) jeweils den Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Sie engagierte sich im Kampf gegen den Vietnamkrieg und engagiert sich für den Klimaschutz.

Passend zu Fonda, die in den letzten Jahren selbst aktiv bei Demonstrationen rund um den Klimaschutz teilnahm und von der Polizei abgeführt wurde, fand eine Störaktion bei Lugners Präsentation statt. Aktivisten rund um die Opernballdemo stürmten da Kino und riefen zum Demobesuch auf. Das WIENER BEZIRKSBLATT war exklusiv vor Ort – hier finden Sie das Video der Aktion.

Das waren seine bisherigen Gäste

90er

1992 begleitete der US-amerikanische Sänger und Entertainer Harry Belafonte Lugner auf den Ball. Im Jahr darauf konnte er mit Joan Collins, bekannt aus der Kultserie „Denver Clan“ aufwarten. 1994 lud Richard Lugner die Ex-Frau des späteren US-Präsidenten Donald Trumps, Ivana Trump, zum Ball in der Staatsoper ein. Die italienische Schauspielerin und Diva Sophia Loren war 1995 zu Gast, während 1996 das Bond-Girl und Sängerin Grace Jones für einen Skandal sorgte. Sie soll sich mit ihrem Begleiter in der Loge vergnügt haben…

Sarah Ferguson, Herzogin von York, besuchte auf Mörtels Einladung 1998 den Opernball, in den Jahren darauf die Schauspielerinnen Raquel Welch (1998) und Faye Dunaway (1999).

2000er

Zum ersten Ball des neuen Jahrtausends hatte Mörtel gleich zwei Damen zur Seite: Nadja „Naddel“ Abdel Farrag und Jaqueline Bisset. Für das Jahrr 2001 gewann er Farrah Fawcett und 2002 Claudia Cardinale.

Pamela Anderson nahm ihren damaligen Freund Kid Rock mit 2003 in die Loge des Baulöwen mit. Im Jahr darauf war Schauspieler Andie MacDowell der Ehrengast. Ex-Spice-Girl Geri Halliwell war 2005 seine Begleitung und 2006 Carmen Electra. Hilton-Erbin und It-Girl Paris Hilton folgte 2007 Lugners Einladung, 2008 Dita von Teese. 2009 wagte sich Schauspielerin Nicolette Sheridan an Lugners Seite.

2010er

Dieter Bohlen war 2010 zu Gast, 2011 Karima al-Mahroug („Ruby Rubacuori“). Model und Schauspielerin Brigitte Nielsen sowie Bond-Darsteller Roger Moore begleiteten Lugner 2012. Die erst kürzlich verstorbene Gina Lollobrigida holte Lugner 2013 zu sich in die Loge.

2014 war Kim Kardashian zu Gast, in diesem Jahr sorge Moderator Chris Stephan für einen rassistischen „Blackfacing“-Eklat: Er malte sich sein Gesicht schwarz an. 2015 war das Model Elisabetta Canalis seine Begleitung. In der Baumeister-Loge waren 2016 US-Schauspielerin Brooke Shields sowie Rapper Mr. Probz zu Gast. 2017 die Schauspiel-Ikone Goldie Hawn, 2018 Melanie Griffith, 2019 das Model Elle Macpherson.

Zum letzten Opernball vor der Pandemie war die italienische Schauspielerin Ornella Muti zu Gast.