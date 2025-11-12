Glühwein, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk – und das alles ganz ohne Kleingeldsuche. Der Schönbrunner Weihnachtsmarkt präsentiert sich heuer moderner denn je: Dank einer Kooperation mit card complete, einem der führenden Zahlungsanbieter Österreichs, ist an allen Ständen kontaktloses Bezahlen mit Karte, Smartphone oder Wearable möglich.

„Gerade in der Vorweihnachtszeit wünschen sich viele Menschen ein entspanntes, sicheres und unkompliziertes Weihnachtsmarkterlebnis. Keine Bankomat-Suche, kein Kleingeldstress – einfach zahlen und genießen.“

…sagt Mario Mikikits, Bereichsleiter Vertrieb bei card complete.

Digitaler Pfand fürs Punschhäferl

Eine echte Neuheit: Auch das Pfandsystem wird heuer bargeldlos abgewickelt. Der beliebte Punschhäferl-Pfand kann direkt mit Karte bezahlt werden – und nach der Rückgabe wird der Betrag automatisch wieder gutgeschrieben. Münzen wechseln war gestern. Für Besucher:innen bedeutet das noch mehr Komfort – und für Standbetreiber:innen eine deutliche Vereinfachung im täglichen Betrieb.

Tradition trifft auf Zukunft

Mit dem Schritt zur vollständigen Digitalisierung zeigt der Schönbrunner Weihnachtsmarkt, dass Innovation und Tradition perfekt zusammenpassen. Die stimmungsvolle Kulisse von Schönbrunn bleibt erhalten – nur das Zahlen wird moderner.

Immer mehr Veranstalter in Wien und ganz Österreich setzen auf digitale Lösungen, um Abläufe zu vereinfachen und das Besuchserlebnis zu verbessern. Der Schönbrunner Weihnachtsmarkt ist dabei ein Vorreiter, der zeigt, wie Technologie den Adventzauber noch stressfreier machen kann.