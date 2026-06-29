Schulschluss: Gratis-Eis im 15. Bezirk verteilt

Erfolge gehören belohnt – so wird es auch in Rudolfsheim-Fünfhaus in der letzten Schulwoche auf der Äußeren Mariahilfer Straße sein.

Zum Schulschluss setzt die Volkspartei des Bezirks ein Zeichen der Wertschätzung für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler und wünscht schöne Sommerferien. In der letzten Schulwoche verteilt das Bezirksteam Gutscheine für den traditionsreichen Eissalon Garda auf der Äußeren Mariahilfer Straße.

Ohne “Nicht genügend”

Wer mit dem Gutschein und einem Zeugnis ohne „Nicht genügend“ ins Eisgeschäft kommt, darf sich eine gratis Eiskugel abholen. „Leistung muss sich lohnen. Dieser Grundsatz gilt für uns im Job genauso wie in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler haben das ganze Jahr über viel gelernt und hart gearbeitet. Jetzt wollen wir sie mit einem Eis belohnen und zugleich den Start in die Sommerferien versüßen“, erklärt Bezirksparteiobmann Felix Ofner.

Lokale Unternehmen

Bei den Aktivitäten wird Wert darauf gelegt, das Geld im Bezirk auszugeben. „Wir kaufen ganz bewusst bei einem Traditionsbetrieb wie dem Eissalon Garda ein. Denn als Wirtschaftspartei wollen wir mit unseren Aktionen auch immer lokale Unternehmer unterstützen. Sie schaffen Arbeitsplätze und beleben das Grätzl“, führt Ofner aus.

Bäckerei & Schokomichi

Auch bei anderen Formaten wie den „Gugelhupf-Gesprächen“ oder der Sommertour „Cooles Eis, heiße Ideen“ setzt die Bezirkspartei bewusst auf regionale und traditionsreiche Anbieter wie die Bäckerei Schrott, die Schokomichi Fabrik oder eben den Eissalon Garda. Das Garda wurde 1970 gegründet und wird als Familienbetrieb in zweiter Generation geführt.