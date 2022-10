Seniorentag der Bezirksvorstehung Margareten

Am 14. Oktober ist es wieder so weit. Die Margaretner Bezirksvorstehung lädt zum großen Seniorentag in den ­Festsaal des Amtshauses in

der Schönbrunner Straße 54.

Service & Unterhaltung

Das Programm ist dabei vielfältig gestaltet. Von 13 bis 18 Uhr gibt es vieles zu entdecken. „Es erwartet Sie ein buntes Informations-, Vortrags- und Mitmach-Programm: Lassen Sie sich von Expertinnen und Experten, z. B. vom Fonds Soziales Wien, der Volkshilfe, den Helfern Wiens oder dem Hörstudio Margareten beraten, tanzen Sie mit bei der Line Dance Gruppe „Canadian Stompers“ oder ­lauschen Sie bei Kaffee und Kuchen einem spannenden ­Vortrag. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Sie können auch sehr gerne Ihre Anliegen oder Fragen den Bezirk betreffend mit meinem Team und mir ­besprechen. Wir nehmen uns selbstverständlich gerne für Sie ­persönlich Zeit“, so Bezirks­vorsteherin Silvia Jankovic.

Jeder ist willkommen

Das genaue Programm gibt es online unter: margareten.wien.gv.at. „Ich freue mich auf eine rege Teilnahme am Seniorentag“, so Jankovic.