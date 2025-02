Silent Disco am Valentinstag: Liebende feiern leise in der Bim

Love is in the air: Im Zeichen der Öffi-Liebe starten die Wiener Linien am 14. und 15. Februar mit der WLx Silent Disco Bim in die neue Eventsaison.

Ein besonderes Valentinstags-Geschenk machen die Wiener Linien allen Öffi-Fans und jenen, die es noch werden wollen. Gemeinsam mit Silent Disco Austria verwandelt sich eine Straßenbahn für zwei Abende zum Dancefloor. Ausgestattet mit kabellosen Kopfhörern wird die musikalische Fahrt am Valentinstag zum unvergesslichen Party-Erlebnis. Die Fahrgäste geben die Musikrichtung der Nacht selbst vor, denn damit es für jeden Geschmack das perfekte Match gibt, kann zwischen zwei Kanälen gewechselt werden auf denen zwei DJs um die Herzen und Ohren der Partygäste kämpfen.

Von 20 bis 1 Uhr fährt die Bim vom Karlsplatz über den Ring und endet wieder am Startpunkt. Alle, die am Valentinstag schon Pläne haben, bekommen direkt am 15. Februar eine zweite Chance auf einen exklusiven Silent Disco Abend in der Straßenbahn.

Mit der WLx-Reihe bringen die Wiener Linien unvergessliche Erlebnisse an die ungewöhnlichsten Orte der der Stadt. Neben der Silent Disco Bim gab es auch bereits Event-Highlights wie die WLx Comedy Night in der Straßenbahn und den Rave in einer U-Bahn-Station.

Alles auf einen Blick:

Wann: Freitag, 14.02.2025 + Samstag, 15.02.2025 | 20:00 – 01:00 Uhr

Wo: Station Karlsplatz bei den Otto-Wagner-Pavillons, Endstelle 4A (Bus) | 1010 Wien

Der Kartenvorverkauf für beide Termine startet am 3. Februar 2025 um 09:00 Uhr.

Ein Ticket kostet 15 Euro und ist unter folgenden Links erhältlich:

Freitag, 14.02.2025: https://www.silentdisco.at/events-tickets/wien/250214-wlxsilentdisco/

Samstag, 15.02.2025: https://www.silentdisco.at/events-tickets/wien/250215-wlxsilentdisco/