Wie gelingt der Brückenschlag zwischen Hörsaal und Unternehmensrealität? Die Antwort liefert eine Kooperation, die auf Mentoring, Austausch und konkrete Perspektiven setzt. Beim Auftaktabend in Wiener Neudorf wurde spürbar, wie intensiv Wirtschaft, Bildung und Karriere ineinandergreifen können.

Exzellenzprogramm mit Weitblick

Mit dem WU Center of Excellence begleitet REWE Group Österreich zwei Jahre lang 50 ausgewählte Masterstudierende der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Zentrum stehen Mentoring durch Führungskräfte, gemeinsame Projekte, Workshops und Networking-Formate. Ziel ist ein intensiver Wissenstransfer zwischen Studium und Praxis und die gezielte Entwicklung individueller Stärken.

Wir schlagen eine Brücke zwischen akademischer Exzellenz und Unternehmensrealität“,

betont Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG. Für Studierende eröffnet sich damit ein realistischer Blick auf strategische, operative und innovative Aufgabenfelder eines internationalen Handelskonzerns.

WU meets REWE: Networking

Der offizielle Startschuss fiel Ende Jänner 2026 in der REWE-Zentrale in Wiener Neudorf. Rund 90 Gäste – darunter Masterstudierende sowie Mitarbeitende und Führungskräfte – tauchten bei interaktiven Erlebnisstationen in die REWE-Welt ein.

Von Markenstrategien wie Billa Bio oder Ja! Natürlich über Logistik- und Supply-Chain-Challenges bis zu Innovationsthemen wie KI-Voice-Klonen und Bonusprogrammen: Der Abend zeigte die Vielfalt möglicher Karrierewege. Networking- und Karrierestationen boten Raum für persönliche Gespräche und konkrete Einblicke in Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Internationale Karrierechancen

Besonders für Absolventen spannend ist der Bwerbungsstart Ende März 2026 für das International Management Trainee Program der REWE Group Österreich. Das Programm richtet sich an Master-Absolvierende mit internationaler Erfahrung und bietet einen strukturierten Einstieg in Management- und Führungsaufgaben.

Wir möchten Talente frühzeitig fördern und gleichzeitig von neuen Ideen profitieren“,

sagt Elke Peller-Kühne, Leitung People & Culture Talent Acquisition. Für Absolventen auf Jobsuche gilt damit: Wer Handel, Innovation und internationale Karriere verbinden will, findet bei REWE spannende Voraussetzungen.

Informationen zum REWE International Management Trainee Program