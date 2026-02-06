Die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, gilt dabei traditionell als eines der Highlights der Tournee. Und das Publikum bekam auch heuer wieder genau das, was Holiday on Ice ausmacht: hochkarätigen Eiskunstlauf, farbenprächtige Bilder und eine Inszenierung, die Generationen verbindet.

Nach der Show ist vor der Show: Tickets für 2027 bereits im Verkauf

Wer jetzt schon an den nächsten Winter denkt, kann sich freuen: Der Vorverkauf für die Produktion 2027 ist bereits angelaufen – und laut Veranstalter sogar stärker als in den Vorjahren. Heißt: Wer gute Plätze möchte, sollte nicht zu lange warten.

Als besonderes Extra gibt es einen Frühbucherbonus von 30 Prozent. Dieser gilt für Vollpreistickets ab Kategorie A und ist noch bis inklusive 15. Februar 2026 buchbar.

„Cinema of Dreams“ bringt Hollywood-Feeling aufs Eis

Von Donnerstag, 21., bis Sonntag, 31. Jänner 2027 gastiert Holiday on Ice mit der neuen Show „CINEMA OF DREAMS“ in der Wiener Stadthalle. Die Produktion verspricht eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen – inspiriert von großen Hollywood-Blockbustern.

Das Publikum darf sich auf emotionale Bilder, magische Momente und filmreife Szenen freuen – nur eben auf Kufen.

So gibt’s Tickets – und Ermäßigungen

Tickets sind ab sofort erhältlich – online, telefonisch und direkt an den Kassen in der Wiener Stadthalle. Ermäßigungen gibt es für Kinder bis 15 Jahre sowie für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren.

Praktisch: Das Ticket gilt auch als Fahrschein für die Wiener Linien. Rollstuhlplätze sind ausschließlich direkt über die Wiener Stadthalle buchbar. Mehr Infos unter stadthalle.com/de/information/faq/tickets

Nachhaltigkeit bleibt ein Fixpunkt

Auch beim Thema Umwelt setzt Holiday on Ice in Wien ein klares Zeichen: Die Produktion wurde 2026 bereits zum dritten Mal als Green Event durchgeführt. Und auch für 2027 ist das Ziel klar: Holiday on Ice soll erneut als Green Event über die Bühne – beziehungsweise übers Eis – gehen.