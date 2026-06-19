Schlumpfhausen liegt bald näher als man denkt

Mit der Schlumpfwelt bekommt Traiskirchen im Herbst 2026 ein echtes Highlight für Familien: Auf rund 4.000 Quadratmetern entsteht ein einzigartiges Indoor-Erlebniszentrum, das das legendäre Schlumpfdorf zum Leben erweckt.

Wer erinnert sich noch an das Gefühl, als Kind zum ersten Mal die magische Welt der Schlümpfe im Fernsehen oder in Comics entdeckt zu haben? Dieses Gefühl von Geborgenheit, Abenteuer und Gemeinschaft bekommt nun ein Zuhause. Im Herbst 2026 öffnet in Traiskirchen die europaweit erste Schlumpfwelt – ein Ort, an dem Träume nicht nur geträumt, sondern gemeinsam erlebt werden.

Die Schlümpfe ziehen nun dauerhaft in Österreich ein! In Traiskirchen entsteht derzeit mit der Schlumpfwelt ein einzigartiges Family Entertainment Center, das im Herbst 2026 seine Tore öffnet.

Auf einer liebevoll gestalteten Fläche von rund 4.000 Quadratmeter wird das berühmte Dorf der Schlümpfe erstmals physisch erlebbar und setzt neue Maßstäbe im Bereich des interaktiven Familien-Indoor-Entertainments.

Für die ganze Familie

Während die Kinder im Beauty’s Bubblebad in ein Meer aus Bällen eintauchen oder bei MalMal ihre Gefühle in Farben verwandeln, finden Eltern im Schanigarten einen Moment des Durchatmens. Das gastronomische Angebot ermöglicht es Eltern, ihren Aufenthalt bei Snacks wie den Gargamelburger oder Kaffee und Schlumpfwaffeln zu genießen, während sie die Spielflächen ihrer Kinder durchgehend im Blick behalten.

Für die Zielgruppe der 18-monatigen bis 5-jährigen Gäste bietet die Schlumpfwelt innovative Attraktionen wie Käferträume. In speziell gebrandeten „Schlumpf-Beetles“ erleben Kleinkinder ihre erste Autofahrt bei maximaler Sicherheit, wobei Eltern jederzeit über eine Elternkonsole unterstützend eingreifen können. Es ist dieser magische Moment der Selbstwirksamkeit – „Ich kann das!“ –, der den Kern unserer Philosophie bildet.

Alle weiteren Infos gibt es unter schlumpfwelt.at