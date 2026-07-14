Ein Sommer voller Action am Laurentiusplatz

Mitten in Breitensee bei der schönen Pfarrkirche geht’s im Sommer rund, wenn es heißt: “Laurentiusplatz erleben” mit einigen Veranstaltungstipps.

Die Literaturminuten

Beim Format “Literaturminuten” unter freiem Himmel geht es diesmal um das Thema “Das Wien…”. Die eingeladenen Autoren lesen ihre noch unveröffentlichten Texte über Wien und das Stadtleben im Allgemeinen – inklusive Überraschungen über ungewöhnliche Blickwinkel.

Am Mittwoch, 22. Juli, 19 Uhr lesen: Anna Mabo, Vincent Sauer, Andreas Plammer, Laetitia Lang, Alexandra Mitterer. Musikbeitrag: Laurentius (!) Rainer.

Ersatz bei Schlechtwetter: 23.7., 19 Uhr.

Laurentiusplatz/Literaturminuten

Das Volxkino

Im Sommer 2026 setzt das legendäre VOLXkino sein Leinwandsegel erstmals am Laurentiusplatz! Die Initiative Laurentiusplatz.Machen ist besonders stolz darauf, eine Kooperation mit dem wienweit beliebten VOLXkino auf den Weg gebracht zu haben. Unsere Anliegen beiderseits, Kulturerlebnisse einfach und kostenlos für alle direkt vor der eigenen Haustür anzubieten, überschneiden sich bei diesem Freiluft-Kinoabend!

Freitag, 31.7., 19 Uhr: Die Kunstkomplizen! Sonnenuntergang um 21 Uhr.

Ersatz bei Schlechtwetter: 6.8., 19 Uhr.

Laurentiusplatz.at/Volxkino