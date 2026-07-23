Das Sommerloch: Nessie taucht auf! Auch ein UFO?

Haben Sie schon einmal vom “Sommerloch” gehört? Dann wissen Sie sicher, dass es sich dabei um ein medial breitgetretenes Thema der “Saure-Gurken-Zeit” handelt. Wir haben witzige Fälle zusammengefasst.

Gerade in der nachrichtenarmen Ferienzeit stürzen sich Medien gerne auf kuriose Tierbegegnungen oder vermeintliche Sensationsmeldungen, um die Leere zu füllen. Klassiker sind sogenannte Sommerloch-Tiere: schwer beweisbar und meist unterhaltsam.

Ein Witz zu Nessie

Wobei wir da gleich einen Witz parat haben: Fragt ein Tourist in Schottland den Reiseführer: “Sagen Sie einmal, wann bekommen wir denn endlich das Ungeheuer von Loch Ness zu sehen?” Antwortet der Guide: “Na meistens nach dem dritten Whiskey!”

Nessie hat uns wieder (Bild: Istock).

Der Brillenkaiman

Kaiman Sammy (1994): Der wohl bekannteste deutsche Fall. Ein Brillenkaiman entwich seinem Besitzer in einen Badesee bei Düsseldorf (Deutschland). Die tagelange Jagd inklusive Tauchern und Hubschraubern war das Medienthema des Jahres.

Der Problembär

Problembär Bruno (2006): Der Braunbär wanderte durch Bayern und Österreich. Was als drollige Natur-Story begann, endete in einer hitzigen politischen Debatte über Sicherheit und Naturschutz.

Die Schildkröte

Schnappschildkröte Lotti (2013): Eine Alligatorschildkröte, die angeblich in einem Allgäuer Weiher einem Jungen die Achillessehne durchtrennte. Der deutsche See wurde daraufhin komplett trockengelegt.

Die Löwin

Löwin” von Berlin (2023): Eine groß angelegte Suche nach einem entlaufenen Raubtier im Süden Berlins, das sich nach einer Analyse des Videomaterials schließlich als Wildschwein entpuppte.

Der Berglöwe

Puma von Braunsbedra (2025): Eine Suche nach einer vermeintlichen Großkatze am Geiseltalsee (Deutschland), die sich letztlich nicht bestätigte.

Die Politiker

Ja, durchs Dorf getriebene Persönlichkeiten können im Sommer besonders ihr “Fett” abbekommen. Wie es Parteivorsitzende oder Wirtschaftskammer-Chefs gerade erleben … Und “Hinterbänkler” nützen die Zeit oft für kuriose Forderungen wie eine “Steuer auf Grillfleisch” oder “eine allgemeine Mittagsschlaf-Pflicht”. Tja.

Die UFO-Sichtung

Auch weltweit kann das Sommerloch zuschlagen. Etwa mit UFO-Sichtungen und Paranormales: Geschichten über mysteriöse Lichter oder Kornkreise haben im Sommer Hochkonjunktur, da sie unterhaltsam und schwer zu widerlegen sind.