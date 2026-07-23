Leser-Ärger: Drei Räder rund um den Baum geparkt!

Im Grätzl Langmaisgasse/Vogelweidplatz im 15. Bezirk ist einem Wiener-Bezirksblatt-Leser Unangenehmes aufgefallen: Die Räder werden einfach bei Bäumen fallengelassen.

“Na was wächst denn da bei den Bäumen?”, fragt Leser Gerhard C. schmunzelnd und schickt gleich noch ein zweites Foto von einem wild geparkten Lastenfahrrad in der (ausgetrockneten) Wiese dazu. “Das muss ja wirklich nicht sein, zumal der Radständer nur 50 Meter entfernt ist.”

Beim Vogelweidpark steht ein Lastenfahrrad mitten im “Grünen” (Bild: Gerhard C.).

Kontrollieren wäre fair

Okay, werden manche einwenden, das ist jetzt kein weltbewegendes Drama. Stimmt, aber trotzdem: Wenn Verkehrsverstöße in anderen Fällen geahndet werden, sollten man aus Fairnessgründen auch hier einschreiten.

Entdeckt wurde der Rad-Wildwuchs in Rudolfsheim-Fünfhaus, Ecke Langmaisgasse und Vogelweidplatz nahe der Stadthalle.