Das erste Ziel jeder teilnehmenden Nation ist das Erreichen des Song-Contest-Finales am 16. Mai in der Stadthalle. Dafür müssen die Halbfinal-Shows schon sitzen, um die Jury zu überzeugen. Alle Shows werden live in ORF 1 und auf ORF ON übertragen. “Millionen Menschen werden ihren Nationen die Daumen drücken und Tausende in der Wiener Stadthalle die Halbfinal-Shows zu ganz besonderen Live-Erlebnissen machen”, ist ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sicher.

Große Shows erwartet

Er ist von einem “großartigen Song-Contest-Jahr” überzeugt. Wie auch Bürgermeister Michael Ludwig: “Es geht los! Mit der Auslosung des Halbfinales kommen wir dem Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit großen Schritten näher.” Neben den Live-Shows werde es zahlreiche kostenlose Events geben, um alle Bewohner mitzunehmen. “Wien wird erneut unter Beweis stellen, dass es ein großartiger Gastgeber für Menschen aus aller Welt ist, bei dem sich alle wohl und sicher fühlen.”

Zehn Länder gesucht

In den Halbfinal-Shows am 12. und 14. Mai können sich jeweils zehn Länder für das große Finale qualifizieren. Österreich (ORF) ist als Gastgeberland genauso für das große Finale qualifiziert wie Großbritannien (BBC), Frankreich (FTV), Italien (RAI) und Deutschland (ARD/SWR) und wird zusammen mit Frankreich und Großbritannien im zweiten Halbfinale auftreten.

Die Halbfinal-Auslosungen

Im 1. Halbfinale treten an: Georgien, Portugal, Kroatien, Schweden, Finnland, Moldau, Griechenland, Montenegro, Estland, San Marino, Polen, Belgien, Litauen, Serbien und Israel.

Im 2. Halbfinale sind es: Armenien, Rumänien, Schweiz, Aserbaidschan, Luxemburg, Bulgarien, Tschechien, Albanien, Dänemark, Zypern, Norwegen, Malta, Australien, Ukraine und Lettland.