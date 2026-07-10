Kunst Werk Tage: Handwerkskunst im Schlossambiente

Vom 14. bis 16. August 2026 verwandelt sich die Schallaburg erneut in ein Zentrum für kreative Schaffenskraft. Die Kunst Werk Tage laden Besucher:innen ein, traditionelle Handwerkskunst in außergewöhnlicher Kulisse zu erleben.

Kunsthandwerk trifft Geschichte: Ein Markt der besonderen Art

In Kooperation zwischen der Schallaburg und der Wirtschaftskammer Niederösterreich entsteht ein inspirierender Kunsthandwerksmarkt. Zwischen historischen Mauern und grünen Gärten präsentieren rund 80 Aussteller:innen ihre Werke – vom kunstvollen Schmuckdesign bis zur duftenden Seifensiederei.

Handgefertigte Schätze & kreative Geschenkideen

Wer auf der Suche nach originellen Einzelstücken oder besonderen Geschenken ist, wird hier garantiert fündig. Die angebotene Vielfalt ist beeindruckend: Keramik, Schmuck, Holz- und Glaskunst, Textil- und Lederarbeiten, Naturseifen, Papierkunst – die Bandbreite reicht von traditionell bis experimentell.

Live dabei: Handwerk hautnah erleben

Ein besonderes Highlight der Kunst Werk Tage ist die Möglichkeit, Kunsthandwerker:innen direkt bei ihrer Arbeit zu beobachten. Besucher:innen können nicht nur fertige Werke bestaunen, sondern auch den Entstehungsprozess verfolgen und dabei spannende Einblicke in verschiedene Techniken gewinnen.

Drei Tage Inspiration & Entdeckung

Die Kunst Werk Tage finden an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt: Freitag, 14.August bis Sonntag, 16. August 2026, jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr.

Gut zu wissen

Bitte beachten Sie, dass auf dem gesamten Areal keine Haustiere erlaubt sind. Bei Fragen hilft das Team der Schallaburg gerne weiter:

📧 buchung@schallaburg.at

📞 +43 2754 6317-0

💻 schallaburg.at

Jetzt gewinnen: Tickets zu den Kunst Werk Tagen

Zur Feier des Events verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten! Nutzen Sie Ihre Chance und erleben Sie ein Wochenende voller Kunst, Kreativität und Genuss!