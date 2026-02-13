Einseitige Diäten, hormonelle Veränderungen (wie etwa in den Wechseljahren), Rauchentwöhnung, Medikamente oder dauerhafter Stress können den Stoffwechsel aus dem Takt bringen. Die Folge: Der Körper blockiert die Fettverbrennung – selbst dann, wenn man eigentlich alles „richtig“ macht.

Genau hier setzt easylife an: Mit einer professionellen Stoffwechselanalyse wird herausgefunden, ob der Stoffwechsel für die festsitzenden Kilos verantwortlich ist – und welche Abnehmchancen bestehen, sobald er wieder aktiviert wird.

Aktionsangebot bis 27. Februar: Analyse um 19 statt 59 Euro

In den Wiener easylife-Therapiezentren gibt es aktuell ein besonders attraktives Angebot: Ein unverbindliches Beratungsgespräch inklusive Stoffwechselanalyse kostet derzeit nur 19 Euro statt 59 Euro.

Das Angebot gilt allerdings nur bis 27. Februar.

Diese Fragen werden beim Termin geklärt

Bei der Analyse werden unter anderem folgende Punkte besprochen:

Ist mein Stoffwechsel der Grund für die hartnäckigen Kilos?

Wie schnell kann ich mein Wohlfühlgewicht erreichen?

Was kostet eine individuelle Stoffwechseltherapie?

Stoffwechsel aktivieren – und nachhaltig abnehmen

Seit über 21 Jahren begleitet easylife Menschen beim Abnehmen – mit dem Fokus darauf, Stoffwechselblockaden gezielt und auf natürliche Weise zu lösen. Sobald der Stoffwechsel wieder reagiert, kann die Gewichtsreduktion nicht nur spürbar, sondern auch langfristig einsetzen.

Laut Ernährungswissenschafterin und Abnehmexpertin Mag. Kerstin Huber, MSc ist das bei vielen Betroffenen der entscheidende Wendepunkt: Nicht fehlender Wille, sondern ein gebremster Stoffwechsel ist oft der Grund, warum klassische Methoden nicht greifen.

Abnehmen – ohne strenge Regeln und ohne Druck

Besonders attraktiv: Die easylife-Stoffwechseltherapie setzt auf nachhaltige Veränderungen, ohne dass der Alltag komplett umgekrempelt werden muss. Abnehmen gelingt dabei laut Anbieter:

ohne Hungern oder Kalorienzählen

ohne verpflichtendes Sportprogramm

ohne Medikamente, Shakes oder Kapseln

ohne Jo-Jo-Effekt – für langfristige Ergebnisse

mit persönlicher Betreuung und individueller Begleitung

Termin sichern

Wer sich das vergünstigte Angebot sichern möchte, kann den Termin direkt online vereinbaren:

👉 www.easylife.at/termin-vereinbaren

Nur bis 27. Februar!

easylife Wien Nord

Lieblgasse 3, 1220 Wien

Tel.: 01 256 16 66

easylife Wien Zentrum

Schottenring 35, 1010 Wien

Tel.: 01 503 13 71