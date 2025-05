Summende Superhelden: Wie Bienen Gutes für Wien tun

Zum Tag der Biene heute am 20. Mai zeigen Unternehmen der Wien Holding, dass nachhaltiges Wirtschaften auch brummen kann. Mit rund 3,5 Millionen Bienen an fünf Standorten wird fleißig an Honig, Biodiversität und Bewusstsein gearbeitet – samt pädagogischem Mehrwert und süßem Genuss.

Sie sind klein, haarig, brummen durchs Leben – und machen dabei einen Job, bei dem jede Gewerkschaft applaudieren würde. Bienen. Wiens unterschätzte Superheldinnen. Während wir uns am Thermenrand sonnen oder im Schlosspark spazieren, schuften sie leise im Bienenstock. Und das nicht irgendwo: Die Wien Holding rollt ihnen den roten Teppich aus und bietet Millionen von ihnen ein Zuhause mit Aussicht, Blüten und gelegentlicher Menschenbegegnung. Wer hätte gedacht, dass ein Hafen, eine Therme und ein Kongresszentrum nicht nur Wirtschaftskraft, sondern auch Honigkraft bündeln können? Süßes Großstadtleben – von Hafen bis Hochhaus Im Hafen Wien summt es gewaltig. Dort beweisen bis zu 800.000 Bienen, dass man auch im Containerdschungel florale Oasen finden kann. Die fleißigen Insekten liefern jährlich feinsten Stadthonig, der prompt als süßes Give-away an Kunden weiterwandert. Auch die Therme Wien ist kein Ort des Müßiggangs – zumindest nicht für ihre fünf Bienenvölker. Die produzieren jährlich knapp 200 Kilo aromatischen „Thermengold“-Honig, während die menschlichen Besucher:innen dampfend entspannen. Und sogar auf dem Dach des VIECON wird nun gebrummt: 350.000 Neuankömmlinge arbeiten dort an ihrer ersten goldenen Ernte – Büro mit Bienenblick! Landleben trifft Stadtbiene – im Schlosspark Laxenburg Mit 2,1 Millionen Bienen ist der Schlosspark Laxenburg Wiens inoffizielles Buzzing Empire. Unter der fachkundigen Aufsicht von Imker Markus Podhorsky erleben Besucher im „grünen Klassenzimmer“ echte Bildung mit Stachel. Wer wissen will, wer im Stock das Sagen hat (Spoiler: die Königin) oder wie Bienen ihre Jobs rotieren, sollte sich einen der fünf Führungstermine nicht entgehen lassen. Honigverkostung und Geschenk inklusive – pädagogisch wertvoll und kalorisch köstlich. Bienen-WG in Döbling – mit Honig-Flatrate für Studis In der Viennabase19, einem Wohnhaus für junge Erwachsene, summt es ebenfalls in fünf Stöcken. Die rund 200.000 Bienen produzieren dort 60 Kilogramm Honig – exklusiv für die Bewohner. Als wäre das nicht schon Grund genug zur Freude, gibt’s noch Führungen und Verkostungen obendrauf. Bienenerziehung statt WG-Chaos? In Döbling klappt’s! Wer in Wien Honig nascht, tut vielleicht auch der Umwelt etwas Gutes. Die Projekte der Wien Holding zeigen, wie man mit Summen Zukunft schaffen kann – süß, nachhaltig und mit ordentlich Flügel-Schlagkraft. Also: Happy Bee-Day! Bienenwanderung im Schloss Laxenburg: schloss-laxenburg.at Köstlicher Honig aus Wiens Bezirken: wiener-bezirksimkerei.at viennabase.at www.hafenwien.com