Wo das Wasser nicht nur nass und erfrischend ist

Es darf gespritzt und genossen werden: Am Wasserspielplatz Wasserturm wartet ein kostenloses Familienprogramm mit Action, Wissen und Mitmach-Stationen.

Ein Freitag des Genießens in der Hitze der Stadt: Am 26. Juni verwandelt sich der Wasserspielplatz Wasserturm in Favoriten von 9 bis 18 Uhr in einen Treffpunkt für Familien, Schulklassen und alle, die Wasser mit allen Sinnen erleben möchten.

Robert Steiner & Rolf Rüdiger

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Spiel- und Erlebnisstationen sowie ein buntes Bühnenprogramm mit dem beliebten Radio-Wien-Moderationsduo Robert Steiner und Rolf Rüdiger. Ergänzt wird das Angebot durch Mitmachaktionen, Experimente und Vorführungen rund um Umwelt und Wasser.

Stationenpass-Rallye

Bei der Stationenpass-Rallye gilt es, Aufgaben bei zehn Stationen zu meistern. Dafür gibt es am Ende ein nachhaltiges Goodie: die „Nachbarinnen in Wien“ haben aus ausgemusterten Baustellen-Transparenten nachhaltige Upcycling-Taschen hergestellt.

Kostenloses Radservice

Für sportliche Herausforderungen sorgt der Kletterturm der Naturfreunde. Ein weiteres Highlight ist ein kostenloses Fahrradservice, bei dem kleine Reparaturen direkt vor Ort erledigt werden. „Das ist ein wichtiger Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und gelebter Kreislaufwirtschaft“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Austria-Wien-Spieler

Beim Meet & Greet-Zelt warten sogenannte Walking Figures aus dem Star Wars-Universum. Die Austrian Garrison ist ein Ableger der 501st Legion mit dem Motto „Bad Guys Doing Good – Bösewichte tun Gutes!“ Außerdem stehen Spieler des FK Austria Wien für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Weitere Infos: Wasserfest