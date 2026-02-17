Trotz unbeständiger Wetterprognose ließen sich die Simmeringerinnen und Simmeringer ihren traditionellen Faschingsumzug in den Straßen des Elften nicht entgehen. Entlang der Simmeringer Hauptstraße reihten sich Familien, Faschingsfans und Neugierige, um dem farbenfrohen Fest beizuwohnen, das einmal mehr bewies, wie lebendig und gemeinschaftlich der elfte Bezirk feiert.

Faschings-Helau durch den Bezirk

Schon am frühen Nachmittag zog der närrische Tross durch Simmering und brachte die Straßen zum Klingen. Kreativ gestaltete Fahrzeuge, fröhliche Gruppen in fantasievollen Kostümen und ausgelassene Musik sorgten für ein Fest für alle Generationen. Ziel des Umzugs war wie gewohnt der Enkplatz, wo die Wagen von einer prominent besetzten Jury begutachtet wurden.

Mit dabei waren unter anderem die stellvertretende Bezirksvorsteherin Ramona Miletic, Pfarrer P. Jan Soroka CR, Leo Lugner sowie Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Auch prominente Bezirksnachbarn wie Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz und Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ließen sich das bunte Treiben nicht entgehen und mischten sich unter die feiernden Gäste.

Pokale, Musik und Gemeinschaftssinn

Nach dem Umzug ging es im Festzelt am Enkplatz mit der Siegerehrung weiter. Die besten Wagen und Gruppen wurden mit Pokalen ausgezeichnet, begleitet von Musik, kulinarischen Schmankerln und ausgelassener Stimmung. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, den Nachmittag in geselliger Runde ausklingen zu lassen.

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigte sich begeistert:

„Der Simmeringer Faschingsumzug ist jedes Jahr ein besonderes Highlight für unseren Bezirk. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen – Jung und Alt – zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern und diese lebendige Tradition hochzuhalten.“

Ein besonderer Dank gilt dem Landesverband für Wien und Burgenland im Bund Österreichischer Faschingsgilden, allen voran Brigitte Kreminger, die mit ihrem Team erneut für die professionelle Organisation sorgte. Der Simmeringer Faschingsumzug 2026 hat einmal mehr bewiesen: Simmering feiert bunt, herzlich und mit viel Gemeinschaftssinn.

