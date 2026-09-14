Gansl-Saison: Volles Haus oder bleibt der Ofen aus?

Die Gansl-Zeit rückt näher – und mit ihr eine der wichtigsten Saisonen für Wiens Gastronomie. Doch wie groß ist die Vorfreude in den heimischen Küchen tatsächlich?

Eine aktuelle Umfrage will herausfinden, wie zuversichtlich die Betriebe auf die bevorstehende Martini-Gansl-Saison blicken.

Gansl unter Kostendruck

Knusprige Haut, saftiges Fleisch, dazu Rotkraut und Knödel: Für viele Wiener gehört das traditionelle Gansl zum Herbst einfach dazu. Für die Gastronomie ist die Saison allerdings längst nicht nur kulinarisch von Bedeutung. Steigende Kosten und die angespannte Situation auf den Rohstoffmärkten stellen die Betriebe auch heuer vor Herausforderungen.

Wie gehen die Gastronomen damit um? Bleibt das Gansl ein Publikumsmagnet und sorgen volle Reservierungsbücher für Optimismus – oder drücken Einkaufspreise und wirtschaftliche Unsicherheit auf die Stimmung?

Gastronomen sind gefragt

Genau das möchte eine aktuelle Branchenumfrage unter dem Motto „Martini-Gansl – Volles Haus oder Ofen aus?“ herausfinden. Gefragt wird unter anderem, wie zuversichtlich die Gastronomiebetriebe in die bevorstehende Saison starten und wie sie auf die derzeitige Lage auf den Rohstoffmärkten reagieren.

Die Teilnahme dauert lediglich rund zwei Minuten und erfolgt anonym. Die Ergebnisse sollen anschließend dazu beitragen, die Situation der Gastronomie sichtbar zu machen und die Betriebe während der wichtigen Gansl-Saison medial zu unterstützen.