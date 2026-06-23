Bilden statt schwitzen in den Grätzeln der Bezirke

Von Sprachkursen über Fotowalks bis hin zu kostenlosen Grätzel-Angeboten: Die Wiener Volkshochschulen laden auch im Sommer 2026 zu einem abwechslungsreichen Bildungsprogramm für alle Altersgruppen ein.

WIEN. Während viele in den Sommermonaten einen Gang zurückschalten, setzen die Wiener Volkshochschulen (VHS) auf eine entspannte Mischung aus Lernen, Bewegung und Begegnung. Mit Tausenden Kursangeboten startet der VHS-Bildungssommer in die heiße Jahreszeit und bietet Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, Interessen zu vertiefen und den Sommer aktiv zu gestalten.

Sprachkurse für die nächste Reise

Als größte Sprachschule der Stadt hält die VHS auch heuer zahlreiche Sommerkurse bereit. Neben Deutschkursen stehen unter anderem Italienisch, Spanisch, Griechisch, Portugiesisch, Kroatisch, Norwegisch oder Türkisch auf dem Programm. Besonders gefragt sind die speziell auf Reisen ausgerichteten Kurse. Dort lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische Vokabeln und Redewendungen für Alltagssituationen im Urlaub – von der Anreise bis zum Restaurantbesuch.

Bewegung, Kreativität und neue Erfahrungen

Auch für alle, die sich in den Sommermonaten fit halten möchten, gibt es zahlreiche Angebote. Von Body Fit und Dance-Fitness über Yoga und Qi Gong bis hin zu Hip-Hop-Kursen reicht das Spektrum.

Wer lieber kreativ tätig wird, kann sich beim Zeichnen, Malen, Fotografieren, Nähen, Töpfern oder in der Kalligrafie ausprobieren.

Ein besonderes Angebot ist der Kurs „Mit Jodeln in den Sommer“ in der VHS Wiener Urania. Die traditionelle Gesangsform der Alpen soll nicht nur Spaß machen, sondern auch Gemeinschaft fördern. Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig.

Akrobatik für Kinder – verschiedene Altersgruppen Menschliche Pyramiden bauen, Figuren machen und mit Gleichgewicht und Schwerkraft spielen: In der Akrobatik wird mit dem „Gerät Körper“ gearbeitet und es gibt dadurch schier unendliche Möglichkeiten. Kinder lernen, auf dem Kopf zu stehen, sich zu rollen, Räder zu schlagen und verbessern dadurch ihre Körperspannung und Beweglichkeit.

Wann und wo: im Sommer an mehreren VHS-Standorten, z.B. Brigittenau, VHS am Sophienpark Mit Jodeln in den Sommer! Jodeln, die archaische Gesangsform der Alpen, macht Spaß, weckt ungeahnte Kräfte und verbindet Menschen untereinander. Für das Treffen sind keine Vorkenntnisse erforderlich, besonders Anfänger*innen sind herzlich willkommen.

Wann: Do, 25.06.2026, 16:00 – 18:00 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Kosten: € 16,–

Angebote für Kinder und Seniorinnen und Senioren

Für Kinder stehen im Sommer unter anderem Akrobatikkurse an mehreren VHS-Standorten auf dem Programm. Dabei lernen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielerisch neue Bewegungsformen, verbessern ihre Koordination und stärken ihr Körpergefühl.

Seniorinnen und Senioren können wiederum bei einem Selbstverteidigungskurs in der VHS Heiligenstadt wichtige Techniken zur Selbstbehauptung und zum Selbstschutz erlernen. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl im Alltag zu stärken.

Selbstverteidigung für Senior*innen 60plus Gerade im Alter wächst bei vielen Menschen das Unsicherheitsgefühl – ein Selbstverteidigungskurs kann das Selbstvertrauen stärken und vermittelt wichtige Techniken wie Ausweich-, Abwehr- und Befreiungsübungen und Strategien zum Selbstschutz.

Wann: Fr, 12.06.2026 – 19.06.2026, 16:00 – 17:30 Uhr

Wo: VHS Heiligenstadt, Heiligenstädter Str. 155, 1190 Wien

Kosten: € 25,–

Mentale Gesundheit im Fokus

Nicht nur körperliche Fitness, sondern auch das seelische Wohlbefinden spielt im VHS-Bildungssommer eine wichtige Rolle. Der Kurs „Stressfrei durch den Sommer“ vermittelt wissenschaftlich fundierte Strategien, um Belastungen im Alltag besser zu bewältigen und die warme Jahreszeit bewusst als Erholungsphase zu nutzen.

Stressfrei durch den Sommer. Mentale Gesundheit im Alltag Teilnehmer*innen lernen, typische Stressfaktoren im Sommer zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. So kann der Sommer als echte Ressource genutzt werden. Praxisnah, wissenschaftlich fundiert und mit konkreten Techniken für den Alltag.

Wann: Mi+Do, 15.07.2026 + 16.07.2026, 17:00 – 21:00 Uhr

Wo: VHS Floridsdorf, Angerer Straße 14, 1210 Wien

Kosten: € 99,–

Lernen unter freiem Himmel

Viele Sommerangebote finden bewusst draußen statt. Ob auf Dachterrassen, in Parks oder direkt im Grätzel – die VHS setzt verstärkt auf Lernen an der frischen Luft.

So wird bei der „Ausgleichsgymnastik mit Hits aus den 70ern bis 80ern“ auf der Dachterrasse der Wiener Urania trainiert. Naturinteressierte können bei Wildkräuterwanderungen essbare Pflanzen mitten in Wien entdecken. Beim Fotowalk „Summer in the City“ wiederum erkunden Hobbyfotografinnen und -fotografen gemeinsam die schönsten Perspektiven der Stadt.

Ausgleichsgymnastik mit Hits aus den 70ern bis 80ern Teilnehmer*innen lernen mit gezielten Bewegungsübungen einseitigen Belastungen im Alltag entgegenzuwirken. Dieses Training ermöglicht, die Haltung, Beweglichkeit, Kraft und Kondition zu verbessern. Geübt wird zu Hits aus den 70ern und 80ern auf der Dachterrasse der Wiener Urania.

Wann: Mo, 29.06.2026 – 27.07.2026, 19:00 – 20:00 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, Dachterrasse, 1010 Wien

Kosten: € 42,– Wildkräuterwanderung: Kräuter finden mitten in Wien Bei einem Spazierganz entdecken die Teilnehmer*innen die Vielfalt an essbaren Pflanzen und Wildkräutern in unserer Umgebung und erhalten Tipps zu deren Verwendung in der Küche.

Wann und wo: im Sommer an mehreren Terminen und Orten Fotowalk „Summer in the City” Der Fotowalk beginnt mit einer kurzen Einführungsrunde und Informationen zur Fototechnik. Danach zieht die Gruppe los und erkundet die Stadt und ihre vielfältigen Perspektiven. Die Kursleitung steht mit Rat sowie Tipps und Tricks zu Verfügung und zeigt gerne besonders ansprechende Motive auf.

Wann: Di, 14.07.2026, 17:00 – 20:00 Uhr

Treffpunkt: Haupteingang Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien

Kosten: € 42,–

Mehr als 100 kostenlose Kurse im Grätzel

Gemeinsam mit den Wiener Bezirksvorstehungen bringen die Volkshochschulen Bildung direkt in die Nachbarschaften. Mehr als 100 Sommerangebote können kostenlos besucht werden.

Das Spektrum reicht von Bewegungskursen und Sprachschnupperangeboten bis hin zu Zeichen- und Malkursen oder Handyberatungen. Im Herderpark in Simmering lädt etwa ein kostenloser Hoopdance-Kurs zum Mitmachen ein. In Meidling können Interessierte lernen, einen trendigen Häkel-Bikini selbst anzufertigen. In Liesing unterstützt der Smartphone Club alle, die beim Umgang mit dem Handy noch Fragen haben.

Hoopdance: Kurs im Freien in der Parkanlage Herderpark Hula-Hoop ist mehr, als einen Plastikreifen am Bauch zu drehen. Hoopdance verbindet Tanz, Spaß an der Musik und einfache Choreografien mit dem Hula-Hoop-Reifen. Der Kurs im Herderpark ist auch für Anfänger*innen geeignet, die die Grundlagen kennenlernen wollen.

Wann: Do, 09.07.2026, 17:00 – 18:30 Uhr

Wo: Herderpark, 1110 Wien Einfachen Bikini häkeln Gehäkelte Bikinis sind im Trend. In diesem Kurs lernen Teilnehmer*innen alle wichtigen Schritte – vom Lesen der Häkelanleitung bis zur Fertigstellung des Bikinis. Die erfahrene Kursleiterin begleitet mit Wissen und Tipps.

Wann: Do, 16.07.2026, 09:00 – 11:00 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien Smartphone Club Dieser Kurs richtet sich an alle, die beim Umgang mit dem Handy noch Hilfe brauchen. In angenehmer Atmosphäre haben Teilnehmer*innen die Gelegenheit, Handy-Vorkenntnisse und bereits Gelerntes zu wiederholen, zu festigen und zu üben.

Wann: Mo, 03.08.2026, 10:00 – 12:00 Uhr

Wo: VHS Liesing, Liesinger Platz 3, 1230 Wien

Sommer voller Möglichkeiten

Der VHS-Bildungssommer zeigt einmal mehr, dass Weiterbildung nicht im Klassenzimmer stattfinden muss. Ob Sprache, Bewegung, Kreativität oder persönliche Entwicklung – die Wiener Volkshochschulen bieten auch in den Sommermonaten zahlreiche Möglichkeiten, Neues zu entdecken und dabei echtes Sommerfeeling zu genießen.

Alle Sommerkurse und Termine sind auf der Website der Wiener Volkshochschulen zu finden: www.vhs.at/sommer