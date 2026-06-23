Bilden statt schwitzen in den Grätzeln der Bezirke

Von Sprachkursen über Fotowalks bis hin zu kostenlosen Grätzel-Angeboten: Die Wiener Volkshochschulen laden auch im Sommer 2026 zu einem abwechslungsreichen Bildungsprogramm für alle Altersgruppen ein.
WIEN. Während viele in den Sommermonaten einen Gang zurückschalten, setzen die Wiener Volkshochschulen (VHS) auf eine entspannte Mischung aus Lernen, Bewegung und Begegnung. Mit Tausenden Kursangeboten startet der VHS-Bildungssommer in die heiße Jahreszeit und bietet Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, Interessen zu vertiefen und den Sommer aktiv zu gestalten.
Sprachkurse für die nächste Reise
Als größte Sprachschule der Stadt hält die VHS auch heuer zahlreiche Sommerkurse bereit. Neben Deutschkursen stehen unter anderem Italienisch, Spanisch, Griechisch, Portugiesisch, Kroatisch, Norwegisch oder Türkisch auf dem Programm. Besonders gefragt sind die speziell auf Reisen ausgerichteten Kurse. Dort lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische Vokabeln und Redewendungen für Alltagssituationen im Urlaub – von der Anreise bis zum Restaurantbesuch.
Bewegung, Kreativität und neue Erfahrungen
Auch für alle, die sich in den Sommermonaten fit halten möchten, gibt es zahlreiche Angebote. Von Body Fit und Dance-Fitness über Yoga und Qi Gong bis hin zu Hip-Hop-Kursen reicht das Spektrum.
Wer lieber kreativ tätig wird, kann sich beim Zeichnen, Malen, Fotografieren, Nähen, Töpfern oder in der Kalligrafie ausprobieren.
Ein besonderes Angebot ist der Kurs „Mit Jodeln in den Sommer“ in der VHS Wiener Urania. Die traditionelle Gesangsform der Alpen soll nicht nur Spaß machen, sondern auch Gemeinschaft fördern. Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig.
Angebote für Kinder und Seniorinnen und Senioren
Für Kinder stehen im Sommer unter anderem Akrobatikkurse an mehreren VHS-Standorten auf dem Programm. Dabei lernen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielerisch neue Bewegungsformen, verbessern ihre Koordination und stärken ihr Körpergefühl.
Seniorinnen und Senioren können wiederum bei einem Selbstverteidigungskurs in der VHS Heiligenstadt wichtige Techniken zur Selbstbehauptung und zum Selbstschutz erlernen. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl im Alltag zu stärken.
Mentale Gesundheit im Fokus
Nicht nur körperliche Fitness, sondern auch das seelische Wohlbefinden spielt im VHS-Bildungssommer eine wichtige Rolle. Der Kurs „Stressfrei durch den Sommer“ vermittelt wissenschaftlich fundierte Strategien, um Belastungen im Alltag besser zu bewältigen und die warme Jahreszeit bewusst als Erholungsphase zu nutzen.
Lernen unter freiem Himmel
Viele Sommerangebote finden bewusst draußen statt. Ob auf Dachterrassen, in Parks oder direkt im Grätzel – die VHS setzt verstärkt auf Lernen an der frischen Luft.
So wird bei der „Ausgleichsgymnastik mit Hits aus den 70ern bis 80ern“ auf der Dachterrasse der Wiener Urania trainiert. Naturinteressierte können bei Wildkräuterwanderungen essbare Pflanzen mitten in Wien entdecken. Beim Fotowalk „Summer in the City“ wiederum erkunden Hobbyfotografinnen und -fotografen gemeinsam die schönsten Perspektiven der Stadt.
Mehr als 100 kostenlose Kurse im Grätzel
Gemeinsam mit den Wiener Bezirksvorstehungen bringen die Volkshochschulen Bildung direkt in die Nachbarschaften. Mehr als 100 Sommerangebote können kostenlos besucht werden.
Das Spektrum reicht von Bewegungskursen und Sprachschnupperangeboten bis hin zu Zeichen- und Malkursen oder Handyberatungen. Im Herderpark in Simmering lädt etwa ein kostenloser Hoopdance-Kurs zum Mitmachen ein. In Meidling können Interessierte lernen, einen trendigen Häkel-Bikini selbst anzufertigen. In Liesing unterstützt der Smartphone Club alle, die beim Umgang mit dem Handy noch Fragen haben.
Sommer voller Möglichkeiten
Der VHS-Bildungssommer zeigt einmal mehr, dass Weiterbildung nicht im Klassenzimmer stattfinden muss. Ob Sprache, Bewegung, Kreativität oder persönliche Entwicklung – die Wiener Volkshochschulen bieten auch in den Sommermonaten zahlreiche Möglichkeiten, Neues zu entdecken und dabei echtes Sommerfeeling zu genießen.
Alle Sommerkurse und Termine sind auf der Website der Wiener Volkshochschulen zu finden: www.vhs.at/sommer