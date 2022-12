Leopoldstadt: Große Freude in der Kleinen Sperlgasse

Vorweihnachtliches Geschenk für die Bewohner des Karmeliterviertels: Die Bauarbeiten in der Kleinen Sperlgasse sind fast fertig! Nach den ersten Unkenrufen, weil anfangs noch die sichtbare Begrünung fehlte, ist man jetzt großteils zufrieden: Mittlerweile wurden zehn neue Bäume und 13 Hochstammsträucher gepflanzt. Außerdem sorgt der 2,5 Meter breite, baulich getrennte Radweg für mehr Sicherheit – was auch den Radverkehrsbeauftragten Martin Blum bei seinem Besuch im 2. Bezirk sichtlich erfreute. Durch die Umbauarbeiten haben auch die Kinder und Jugendlichen, die das Gymnasium besuchen, mehr Platz vor ihrer Schule.

Versprechen gehalten

Was den Anrainern auch noch wichtig ist: Das Versprechen von Bezirksvorsteher Nikolai, nicht alle Parkplätze zu vernichten, wurde eingehalten: Man kann trotz der Verschönerung sein Fahrzeug sowohl in der Kleinen als auch in der Großen Sperlgasse teilweise abstellen. Eine grünere Umgebung muss also nicht zwangsläufig auf Kosten der Autofahrer gehen!