Startplätze für den erste bank vienna night run gewinnen

Wenn die Ringstraße zur Laufstrecke wird, ist Gänsehaut garantiert: Am 17. September feiert der erste bank vienna night run seine 20. Auflage. Tausende Laufbegeisterte drehen dabei eine fünf Kilometer lange Runde durch die nächtliche Innenstadt.

Im Mittelpunkt stehen seit der Premiere im Jahr 2007 nicht nur schnelle Zeiten, sondern vor allem die Freude an der gemeinsamen Bewegung.

Blaues Andenken

Zum Jubiläum kehrt auch ein Stück Geschichte zurück: Als Hommage an den ersten Lauf präsentiert sich das beliebte Langarm-Laufshirt 2026 wieder in „Night Blue“. Für zusätzliche Motivation sorgen zahlreiche Live-Acts entlang der Strecke, die den Läuferinnen und Läufern musikalisch Beine machen.

Laufend Gutes tun

Mit jedem Start wird zudem ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet: Pro Teilnehmerin und Teilnehmer wird gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation „blue life“ ein Mangrovenbaum in Myanmar gepflanzt. Wer bei der Anmeldung auf das Laufshirt verzichtet, ermöglicht sogar die Pflanzung eines weiteren Baumes. ☞ Mehr zum Nachhaltigkeitsprojekt.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Startplätze für den erste bank vienna night run. Mitspielen, Laufpartner schnappen und am 17. September die einzigartige Stimmung auf der Ringstraße genießen. Getreu dem Motto: We run the night!