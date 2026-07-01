Unser Notfellchen der Woche: Ceba sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Manche Hunde brauchen einfach etwas mehr Zeit – so wie die junge Mischlingshündin Ceba. Die kniehohe Hündin, geboren im Juli 2024, ist anfangs sehr schüchtern und beobachtet ihre Umgebung lieber aus sicherer Entfernung. Doch wer ihr die nötige Zeit gibt, wird mit einer ganz besonderen Begleiterin belohnt.

Vom Angsthasen zum lustigen Jungspund

Im Tierheim macht Ceba bereits große Fortschritte. Langsam fasst sie Vertrauen zu ihren Bezugspersonen und lässt sich inzwischen auch angreifen. Hat sie einmal Vertrauen aufgebaut, zeigt sie ihre fröhliche Seite: Dann entpuppt sich die junge Hündin als lustiger, verspielter Jungspund, der Streicheleinheiten und gemeinsame Zeit genießt.

Auch im Alltag lernt Ceba fleißig dazu. Sie trägt mittlerweile problemlos ein Brustgeschirr, geht brav an der Leine und zeigt immer mehr Interesse an fremden Menschen. Schritt für Schritt überwindet sie ihre Angst vor neuen Situationen. Bei der Stubenreinheit braucht sie zwar noch etwas Übung, ihre Lernfreude macht jedoch Hoffnung, dass sie auch diese Herausforderung bald meistert.

Für Ceba wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land gesucht. Ein souveräner Zweithund, an dem sie sich orientieren kann, wäre ideal. Mit anderen Hunden entscheidet die Sympathie, ruhige Kinder ab etwa zehn Jahren können im neuen Zuhause leben.

Wer Ceba mit Geduld, Verständnis und Liebe begegnet, bekommt eine treue Freundin, die jeden kleinen Fortschritt mit ganzem Herzen dankt.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).