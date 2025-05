Voll Dada: Wenn Fraktale, Bits und Bytes Kunst bestimmen

Die Ausstellung „Voll Dada“ im Bildungszentrum Simmering zeigt Werke von Günther Scharf, einem außergewöhnlichen Künstler, der mit digitalen Mitteln neue Perspektiven auf Kunst und Gesellschaft eröffnet.

Trotz schwerer körperlicher Einschränkungen schafft Günther Scharf beeindruckende Werke, die surreal, technisch raffiniert und inhaltlich tiefgründig sind. Der Künstler, geboren 1970 in Wolfsberg, ist an multipler Sklerose erkrankt und kann nur den Kopf bewegen. Seine Werke entstehen mithilfe von Sprach- und Pupillensteuerung, modernster Software wie Blender, Poser und Makehuman sowie einem scharfen Blick auf gesellschaftliche Themen. In seiner Kunst verschmelzen Technologie, Philosophie und Ästhetik. Die surreale Bildsprache und die akribische Arbeit mit Lichtbrechung, Spiegelungen und virtuellen Kamerapositionen machen seine Werke zu vielschichtigen Erfahrungen für die Betrachtenden.

Zwischen Fraktalen und Fragestellungen

Zentrale Bestandteile seiner Kunst sind sogenannte Fraktale – visuelle Muster, die auf mathematischen Formeln basieren. Damit verbindet Scharf Kunst und Wissenschaft auf besondere Weise. Doch seine Arbeiten sind mehr als technische Spielereien: Sie stellen Fragen. Fragen nach Identität, Gesellschaft, Wahrnehmung und Wirklichkeit. Die ungegenständliche, experimentelle Formensprache fordert die Betrachter*innen dazu auf, sich einzulassen – auf das Unbekannte, das Nicht-Konkrete. Titel und Bildinhalte entstehen in einem bewussten Prozess und unterstreichen die kritische Dimension seiner Werke.

Virtuelle Präsenz mit menschlicher Tiefe

Dass Günther Scharf seine Ausstellung auch digital eröffnen kann, ist Teil seines künstlerischen Konzepts. Per Avatar der Wiener Volkshochschulen bewegt er sich frei durch den Raum, spricht mit dem Publikum und ist gleichzeitig Sinnbild für den Brückenschlag zwischen Körperlichkeit und Virtualität. Seine Kunst ist nicht nur digital – sie ist zutiefst menschlich. Und sie zeigt eindrucksvoll: Einschränkungen können neue Räume schaffen.

Günther Scharf: Voll Dada

Bildungszentrum Simmering

Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

Mo.–Fr., 9–21 Uhr

Eintritt frei!

vhs.at/simmering