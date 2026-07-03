Vom Schiff in den Prater – das gibt es nur in Wien

Die DDSG Blue Danube und der Wiener Praterverband laden mit einem Kombi-Ticket zu einem noch attraktiveren Freizeiterlebnis.

Pünktlich zum Start der großen Sommerferien präsentieren Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen im Eigentum von VERKEHRSBUERO und Wien Holding und die Freizeitinstitution ein gemeinsames Angebot.

Die zweistündige „Donau Panorama Tour“, die bis zu viermal täglich beim Schifffahrtszentrum Reichsbrücke ablegt, gibt es ab sofort auch in Verbindung mit der Pratercard mit einem Guthaben von 15 Euro. Damit können Glücksmomente am Schiff und rund 40 an der Pratercard teilnehmende Attraktionen, Fahrgeschäfte und Gastronomiebetriebe im Wurstelprater kombiniert und der Sommer in Wien in vollen Zügen genossen werden.

Viel Sehens- und Erlebenswertes

Die „Donau Panorama Tour“ zieht an den modernen Facetten der Bundeshauptstadt vorbei. Vom Schiff aus sind architektonische Wahrzeichen wie der Donauturm, DC Tower, IZD Tower, Millennium Tower, die UNO City oder die beliebte Donauinsel zu sehen.

Im Prater erwarten die Besucher Attraktionen wie die Alt Wiener Grottenbahn, Aqua Gaudi, Dizzy Mouse, Geisterschloss, Königreich der Eisenbahnen, Liliputbahn, Madame Tussauds, Riesenrad, Schwarze Mamba oder das legendäre Schweizerhaus.

Das neue Kombiticket inklusive „Donau Panorama Tour“ und Pratercard mit 15 Euro Guthaben ist ab sofort um 49 Euro online auf ddsg-blue-danube.at zu buchen.