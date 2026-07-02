Tradition lebt weiter: Der Wambacher hat wieder offen

Die über 170 Jahre lange Geschichte des “Wambacher” auf der Lainzer Straße 123 wird fortgeschrieben. Die Eigentümer-Familie hat sich entschlossen, den Traditionsbetrieb in Eigenregie fortzuführen.

Der “Wambacher”., der Wiener Traditionsheurige Wambacher in Hietzing blickt auf eine über 170-jährige Geschichte zurück. Was 1832 als kaiserlich konzessionierte Meierei für den kaiserlichen Hof begann, entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt. Selbst der Kaiser soll dereinst einem Besuch nicht abgeneigt gewesen sein.

Kaum ein Hietzinger, der hier nicht bereits eingekehrt ist. Doch nicht alle Kapitel der langen Geschichte hatten ein Happy End. Bereits im Dezember 2025 musste der letzte Pächter Insolvenz anmelden und das Schicksal des Kult-Lokals stand auf der Kippe. Gar von einem Ende war in manchen Medien zu lesen.

Die gute Nachricht

Die Eigentümer-Familie der Liegenschaft in der Lainzer Straße 123 hat sich entschlossen, den Traditionsbetrieb in Eigenregie fortzuführen. In den letzten Monaten wurde behutsam saniert und nun erstrahlt das Lokal in neuem Glanz ohne auf den liebenswerten Charme der Vergangenheit zu verzichten.

“Mit viel Herzblut, Engagement und Liebe zum Detail haben wir unseren Heurigen für Sie neugestaltet. Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Gastfreundschaft, Gemütlichkeit, guter Wein und regionale Küche in besonderer Atmosphäre zusammenkommen.”, so die neuen Gastgeber. Das ist ihnen sichtlich gelungen. Das Ambiente im Inneren ist einladend, die Ausstattung hochwertig. Immer einen Besuch wert ist der idyllische Gastgarten mit seinem alten Baumbestand, der auch die größte Hitze erträglich macht.

Klassische österreichische Küche

Bei Speis- & Trank bleibt man – der Wortwitz sei erlaubt – dem jahrzehntelangen Erfolgsrezept treu. So liegt der Schwerpunkt der Karte auf der traditionellen österreichischen Küche, wobei natürlich auch beliebte Spezialitäten wie das berühmte Wambacher-Schnitzel, Zwiebelrostbraten, geröstete Kalbsleber oder der Kaiserschmarrn nicht fehlen dürfen. Aber keine Sorge: Auch Vegetarier werden hier satt.

All diese Gerichte finden sich auch schon auf der momentan noch “kleinen” Karte, die aus gutem Grund so gestaltet ist: “Da wir uns in den ersten Wochen nach der Wiedereröffnung noch in der Aufbau- und Eingewöhnungsphase befinden, bieten wir Ihnen vorerst eine bewusst kleinere Auswahl an Speisen an. So können wir Ihnen von Beginn an die Qualität und Frische garantieren, die unseren Ansprüchen und Ihren Erwartungen gerecht werden.”

Die vollständige Karte mit weiteren Spezialitäten und saisonalen Angeboten wird in Kürze folgen.

Geöffnet ist ab jetzt täglich von 11 bis 23 Uhr. Alle weiteren Infos findet man auf www.restaurantwambacher.at