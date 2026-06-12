WM-Fieber: WBB-Bälle in Bezirken verteilt!

Die Fußball-WM läuft seit 11. Juni – und auch das Wiener Bezirksblatt ist gehörig im WM-Fieber.

Wir haben eigene Fußbälle mit dem gelben WBB-Logo herstellen lassen. Nun werden sie in einigen Bezirken gratis verteilt. Wiener-Bezirksblatt-Geschäftsführer Christian Pöttler war bereits fleißig unterwegs.

Freude bei Hohenberger

Etwa beim Rennweger SV, dem Stammverein von Erich Hohenberger. Der Bezirksvorsteher der Landstraße kickt selbst jeden Mittwoch am Platz mit Freunden und freute sich riesig über den Besuch des WBB-Bosses: “Danke für die Bälle, super von euch!”

Besuch in der Brigittenau

Ebenso freute sich Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm über den WBB-Besuch. “Eine wirklich gute Idee anlässlich der Fußball-WM!” Auch sie nahm ein großes Netz mit Fußbällen entgegen. Und die WBB-Tour geht weiter …

Gewinnspiel

Fußballfans haben jetzt die Chance, einen exklusiven Wiener-Bezirksblatt-Fußball zu gewinnen und sich damit ein ganz besonderes Erinnerungsstück zur WM zu sichern.

Geben Sie Ihren WM-Tipp an und mit etwas Glück sind Sie bald Besitzer eines legendären WBB-Fußballs!

