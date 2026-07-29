Mittelmeer-Flair im Haus des Meeres

Der Sommer muss nicht immer mit einer weiten Reise verbunden sein. Wer in Wien bleibt und trotzdem Lust auf Meeresrauschen, faszinierende Unterwasserwelten und mediterranes Flair hat, wird im Haus des Meeres fündig.

Dort wartet eine spannende Entdeckungsreise durch die Tierwelt des Mittelmeers – ganz ohne Kofferpacken.

Mittelmeer mitten in Wien

Silbrig schimmernde Fischschwärme, farbenfrohe Lippfische und schwarze Meerraben ziehen ihre Bahnen durch das große Meerwasseraquarium. Gleich daneben sorgen elegant schwebende Quallen im drei Meter langen Quallenkreisel für beinahe meditative Momente. In liebevoll gestalteten Themenaquarien lassen sich außerdem Hummer, Korallenanemonen, Seeigel, Schlangensterne, Schwämme und viele weitere Bewohner des Mittelmeers aus nächster Nähe beobachten.

Wellen wie an der Küste

Ein besonderes Highlight ist der naturgetreu gestaltete Gezeitentümpel mit Seeanemonen, Seeohrschnecken und geschäftigen Einsiedlerkrebsen. Auch der neugierige Krake, einer der Publikumslieblinge, zeigt sich immer wieder aus seinem Versteck. Für echtes Urlaubsgefühl sorgen schließlich die regelmäßig durch das Becken rollenden Brandungswellen. So fühlt sich ein Besuch im Haus des Meeres fast wie ein Tag an der Mittelmeerküste an – und das mitten im Herzen Wiens.

Geöffnet ist täglich von 9 bis 20 Uhr.