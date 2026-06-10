Jetzt WBB-Fußbälle gewinnen!

Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steigt – und wir feiern den bevorstehenden Anpfiff mit einer besonderen Gewinnaktion. Fußballfans haben jetzt die Chance, einen exklusiven Wiener-Bezirksblatt-Fußball zu gewinnen und sich damit ein ganz besonderes Erinnerungsstück zur WM zu sichern.

Die hochwertigen Fußbälle im klassischen Design tragen das Logo des Wiener Bezirksblatts und sind ein echter Blickfang – egal ob auf dem Fußballplatz, im Garten oder als Sammlerstück für begeisterte Fans.

Geben Sie Ihren WM-Tipp an und mit etwas Glück sind Sie bald Besitzer eines legendären WBB-Fußballs!

Wichtiger Hinweis

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Die gewonnenen Fußbälle müssen persönlich in der Redaktion des Wiener Bezirksblatts im 6. Bezirk abgeholt werden. Ein Versand ist leider nicht möglich!

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück und eine spannende Fußball-Weltmeisterschaft 2026!