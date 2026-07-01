Kulinarische Kurzurlaube warten im Stadt-Sommer

Die Neue Wiener Sommerfrische startet mit den Sommergenusswochen. Über 65 Restaurants laden in diesem Rahmen zu sommerlichem Genuss.

Wasser statt Wochenendtrip. Aperitivo statt Ausflug aufs Land. Rooftop statt Fernreise – die Urlaubsgewohnheiten vieler Menschen haben sich geändert. Und genau hier setzt die Aktion “Neue Wiener Sommerfrische” an. Diese startet mit den “Sommergenusswochen”, während derer über 65 Restaurants zu kulinarischen Kurzurlauben mitten in Wien laden.

„Wir beobachten seit einigen Jahren eine deutliche Veränderung. Fernreisen werden teurer, viele Menschen verreisen kürzer und bewusster. Gleichzeitig sehen wir, dass Gäste aus Asien und dem arabischen Raum, die für die Wiener Gastronomie lange eine wichtige Rolle gespielt haben, derzeit deutlich weniger präsent sind. Dafür entdecken die Wienerinnen und Wiener ihre eigene Stadt wieder neu. Sie suchen nicht nur den großen Urlaub, sondern viele kleine Auszeiten zwischendurch. Genau daraus ist die Idee der Neuen Wiener Sommerfrische entstanden. Die Sommergenusswochen sind der erste große Höhepunkt dieser Bewegung und laden dazu ein, Wien mit allen Sinnen neu zu entdecken”, erklärt Franz Bernthaler, Geschäftsführer der Culinarius Gruppe.

3 Stunden statt 2 Wochen

Im Mittelpunkt der Initiative steht die Idee, dass Sommerfrische heute nicht mehr zwingend eine Reise ans Meer oder aufs Land bedeuten muss – Kurz gesagt: für drei Stunden Urlaub statt zwei Wochen verreisen.

„Die Gäste nehmen sich heute wieder bewusster Zeit. Viele kommen nicht einfach zum Essen, sondern suchen ein Erlebnis. Gerade im Sommer entdecken die Menschen Wien neu und genießen die Möglichkeit, sich mitten in der Stadt eine kleine Auszeit zu gönnen.”, so Christian Domschitz vom Vestibül.

„Essenszeit ist Lebenszeit. Gerade in einer Zeit, in der alles schneller wird, gewinnen jene Momente an Bedeutung, in denen wir bewusst genießen. Ein gutes Essen bedeutet heute weit mehr als satt zu werden. Es schafft Erinnerungen, verbindet Menschen und schenkt Lebensqualität.”, meint Gastronom Toni Mörwald.

Die Neue Wiener Sommerfrische steht für kurze Auszeiten mitten in der Stadt. Für einen Abend am Wasser. Für ein Dinner auf einer Rooftop-Terrasse. Für einen langen Abend im Schanigarten. Für Genuss, Kultur und Lebensfreude vor der eigenen Haustür.

Der erste große Höhepunkt der Neuen Wiener Sommerfrische sind die Sommergenusswochen von 6. bis 12. Juli 2026.

„Die Gäste investieren heute lieber in besondere Momente als in Statussymbole. Sie suchen Erinnerungen, die bleiben. Genau das macht die neue Form des urbanen Genusses aus.”, erklärt Marcel Ruhm vom DiningRuhm.

Kulinarik zum Fixpreis

Über 65 ausgewählte Restaurants und Gastronomiebetriebe präsentieren bei den Sommergenusswochen eigens kreierte Sommermenüs und laden Gäste ein, die Vielfalt der Wiener Gastronomieszene zu besonderen Fixpreisen kennenzulernen.

Die Idee ist dabei ebenso einfach wie erfolgreich: Kulinarik auf höchstem Niveau soll für möglichst viele Menschen erlebbar werden. Gäste genießen exklusive Mittagsmenüs bereits ab 19,90 Euro. Für Abendmenüs starten die Preise bei 39,50 Euro.

Bei mit Hauben ausgezeichneten Restaurants wird je nach Bewertung ein Aufpreis verrechnet – bei den Mittagsmenüs ab 5 Euro je zusätzlicher Haube, bei den Abendmenüs ab 10 Euro je zusätzlicher Haube.

Die teilnehmenden Restaurants sowie alle Menüs sind ab sofort online buchbar!

Weitere Informationen und Reservierungen: gastro.news/events/genusswoche