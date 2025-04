Weg mit dem Mist: Ottakring räumt wieder auf!

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am Montag, 28. April, räumt der 16. Bezirk gemeinsam auf. Jeder kann vorbeikommen und mithelfen.

Mit der Frühjahrs-Putzaktion „Ottakring räumt auf“ will die Bezirksvorstehung mehr Wert auf das Thema Sauberkeit legen und ruft auf, den Abfall richtig zu entsorgen. Dazu hat es in den letzten Monaten schon zahlreiche Aufräum-Termine in der Thaliastraße, der Ottakringer Straße und der Neulerchenfelder Straße gegeben.

Jeder kann seinen Teil beitragen

Jetzt wieder. “Obwohl wir mit den verschiedenen Dienststellen und im Besonderen mit der MA 48 in stetigem Austausch sind und hier tagtäglich tolle Arbeit geleistet wird, gibt es immer wieder Menschen, die es mit der Abfallentsorgung leider nicht so ernst nehmen”, betont Bezirkschefin Steffi Lamp. “Daher wollen wir mithelfen und zeigen, dass wir alle einen Teil zu mehr Sauberkeit beitragen können.”

Infos zum Termin

Aktion: Ottakring räumt auf (gemeinsame Müllsammel-Aktion).

Wann? Montag, 28. April 2025 von 14:30 bis 17 Uhr.

Wo? Treffpunkt ist am Richard-Wagner Platz (gemeinsam gehen alle Teilnehmer im Anschluss durch den Bezirk).

Hintergründe zu “Wien räumt auf”

Wien zählt weltweit zu den saubersten Großstädten, Sauberkeit ist aber nicht selbstverständlich. Die 48er freut sich daher, wenn die Bevölkerung mithilft, Wien sauber zu halten. Im Frühjahr lädt die Abteilung Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (MA 48) alle Wiener ein, gemeinsam die Stadt auf Hochglanz zu bringen. Mehr: Frühjahrsputz