Von Mode über Schmuck, Accessoires und Papeterie bis hin zu Kunstwerken – hier präsentieren kreative Designerinnen ihre handgefertigten Produkte mit Liebe zum Detail. Wer auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, wird hier garantiert fündig.

Weihnachtsstimmung abseits des Trubels

Während draußen auf der Mariahilfer Straße der Einkaufsstress tobt, erwartet die Besucher:innen im ega eine gemütliche, entspannte Atmosphäre mit festlichem Flair. Bei einer Tasse köstlichem Punsch lässt es sich wunderbar stöbern und plaudern – ganz ohne Hektik.

Auch für Kinder ein Erlebnis

Die Wiener Kinderfreunde laden die jüngsten Gäste in ihre Bastelwerkstatt ein. Dort können Kinder kreativ werden, während die Erwachsenen in Ruhe shoppen oder sich inspirieren lassen.

Ein Tag für Frauenpower und Kreativität

Organisiert wird die Veranstaltung in Kooperation der SPÖ Frauen Wien und dem ega: frauen im zentrum – ein starkes Zeichen für Sichtbarkeit, Zusammenhalt und weibliche Gestaltungskraft in Wien.

📅 Datum: Samstag, 6. Dezember 2025

⏰ Zeit: 11:00 bis 19:00 Uhr

📍 Ort: ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien

👉 Ein Besuch lohnt sich – für alle, die Sinn für Stil, Solidarität und Selbstgemachtes haben.