Freuen dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf bekannte Melodien, die zum Mitsummen und Mitwippen einladen. Die Band verspricht eine schwungvolle Mischung aus zeitlosen Hits und gemütlicher Atmosphäre – ideal für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber jeden Alters.

Generationenübergreifendes Musikprojekt

Die Werder Klub Band ist ein besonderes Ensemble: Seniorinnen und Klubbetreuerinnen der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien stehen hier gemeinsam auf der Bühne. Das Projekt verbindet Generationen ebenso wie unterschiedliche musikalische Zugänge – und zeigt eindrucksvoll, wie Musik Menschen zusammenbringt.

Eintritt um 5 Euro

Der Eintritt beträgt 5 Euro. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Orpheum Wien mit Speisen und Getränken vor Ort.

Wichtig: Eine Online-Buchung ist erforderlich. Wer keine Möglichkeit zur Online-Zahlung hat, kann sich an die Klubbetreuung wenden und erhält dort Unterstützung bei der Anmeldung.

Werder Klub Band

Dienstag, 10. März 2026

Einlass: ab 12:15 Uhr

Musik: 13:15 bis 15:30 Uhr

Ort: Orpheum Wien, Steigenteschgasse 94 b, 1220 Wien

Anmeldung online unter: „Die Werder Klub Band im Orpheum“ auf der Website von Häuser zum Leben und den Pensionist*innenklubs.