Es weihnachtet im Wiener Linien Fanshop: Obwohl die Adventzeit noch nicht begonnen hat, findet man dort bereits Geschenkideen für den Heiligen Abend. Von Christbaumschmuck über kuschelige Plüschfahrzeuge bis zu detailreichen Modellbahnen reicht dabei wieder die Palette. Vor allem Kleine Öffi-Fans werden große Augen machen, denn für sie gibt es neue Produkte: z.B. Fahrzeuge in Plüsch zum Kuscheln, vom X-Wagen über die pensionierte Hochflurstraßenbahn E1 zum Bus. Besonders begehrt sind Fahrzeug-Modelle für die Holzeisenbahn. Mit den beliebtesten U-Bahnen und Straßenbahnen können sich die Kleinsten ihre eigene Öffi-Welt auf Schienen bauen. Wer es besonders detailreich mag, kann die Holzeisenbahn durch U-Bahn-Würfel oder Straßenbahnhaltestelle ergänzen.

Auch für die Weihnachtsdekoration gibt es Neuheiten: Christbaumschmuck in Form eines Doppeldeckerbusses, eines U-Bahn-Würfels oder eines X-Wagens bringt Stimmung ins Wohnzimmer. Der Keksausstecher in Form einer Straßenbahn sorgt für Abwechslung in der Backstube. Auch Designfreunde kommen auf ihre Kosten: Tassen und Socken im typischen Otto-Wagner-Stil mit Kachelmuster oder grüner Vertäfelung bringen ein Stück Wiener Geschichte nach Hause.

Wer gleich mehrere Geschenkideen kombinieren möchte oder sich nicht entscheiden kann, kann auf thematische Geschenkboxen rund um U-Bahn oder Bim zurückgreifen.

Durchstöbern lohnt sich auf jeden Fall. Alle Fanartikel gibt es hier: shop.wienerlinien.at