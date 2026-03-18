Historischer Tipp

Robert Sommer tippt auf Historisches: Das gepeinigte England, das 1966 zum letzten Mal Weltmeister geworden war und die letzten beiden EURO-Endspiele verlor, schafft es endlich wieder, ein großes Finale zu gewinnen! Grund dafür sind zwei „Deutsche“: Thomas Tuchel, ein echter, und Bayern-Star Harry Kane.

Der von den Boulevardmedien auf der Insel angefeindete Teamchef führte seine Mannschaft ohne Punkteverlust und ohne Gegentor zur WM. Und der Goalgetter ist drauf und dran, Robert Lewandowskis Bundesligarekord von 41 Toren zu pulverisieren.

Zuckerhut-Zauberer

Hans Steiner tippt auf die brasilianischen Samba-„Tänzer“, die zum letzten Mal 2002 den WM-Pokal in die Höhe streckten. Er sieht die Zauberer vom Zuckerhut in praktisch allen Mannschaftsteilen gut ­aufgestellt, mit dem Sturm als Prunkstück: Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Jesus & Co sollen’s richten.

Da bewirkt nicht einmal der Kreuzbandriss von Reals Rodrygo ein Umdenken. „Ich gebe zu: Ich wünsche mir den Titel für die spielerische Fußballkunst, die schon fünf WM-Trophäen errungen hat.“ Favoriten sind freilich andere: Spanien, Frankreich, Argentinien und Portugal werden meistens genannt.