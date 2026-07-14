Austria Wien “trägt” die Geschichte des Vereins in die Zukunft

115 Jahre Vereinsgeschichte, 100 Jahre FAK. Im Jubiläumsjahr präsentiert die Austria Wien gemeinsam mit Partner Macron das neue Heim- und Auswärtstrikot.

Violett und Weiß, seit 1911: Geboren in der Urania. Gereift in Wien-Favoriten. Gewachsen an Erfolgen, Fehlern, Legenden und Wankelmut – Vor 115 Jahren wurde der Verein gegründet. Vor 100 Jahren wurde dann aus dem Wiener Amateur-Sportverein (WAS) der Fußballklub Austria Wien (FAK).

Zwei Jubiläen, die für eine unverwechselbare Identität, gelebte Leidenschaft und eine Gemeinschaft stehen, die Generationen verbindet. Unter dem Leitsatz „Geschichte in die Zukunft tragen.“ verbindet das neue Trikot die 115-jährige Geschichte mit dem Bekenntnis, die Werte von Austria Wien auch für kommende Generationen auf und abseits des Platzes sichtbar weiterzutragen. ECHT. AUSTRIA.

Das neue Trikot ist ab sofort online sowie im Fanshop der Generali-Arena erhältlich.